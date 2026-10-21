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Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
Президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:37
2026-10-21T16:59
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новости
сша
украина
переговоры
юрий ушаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.Оно обозначил, что данная тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. По словам Юрия Ушакова, ситуация на Украине была основной темой беседы президента Владимира Путина и Стива Уиткоффа.В развитие телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, был продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира.Вместе с тем во время встречи с президентом России спецпосланник президента США рассказал о новых подходах европейцев и Киева к урегулированию конфликта.В среду в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилУкраина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и УиткоффСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
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россия, новости, сша, украина, переговоры, юрий ушаков
Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате

Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате в ноябре

16:37 21.10.2026 (обновлено: 16:59 21.10.2026)
 
© РИА Новости КрымФлаги России, США и Украины
Флаги России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Президент Владимир Путин информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме", - приводит слова Ушакова РИА Новости.
Оно обозначил, что данная тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. По словам Юрия Ушакова, ситуация на Украине была основной темой беседы президента Владимира Путина и Стива Уиткоффа.
"Ситуация вокруг Украины, естественно, была центральной темой и в беседе нашего президента со Стивом Уиткоффом", - подчеркнул Ушаков.
В развитие телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, был продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира.
Вместе с тем во время встречи с президентом России спецпосланник президента США рассказал о новых подходах европейцев и Киева к урегулированию конфликта.
"Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, отметив новые моменты в подходах европейцев и Киева, и полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много", - добавил Ушаков.
В среду в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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