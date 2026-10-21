https://crimea.ria.ru/20261021/rossiya-gotova-vozobnovit-peregovory-po-ukraine-v-trekhstoronnem-formate-1160396692.html

Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате

Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате

Президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T16:37

2026-10-21T16:37

2026-10-21T16:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков.Оно обозначил, что данная тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта. По словам Юрия Ушакова, ситуация на Украине была основной темой беседы президента Владимира Путина и Стива Уиткоффа.В развитие телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 9 октября, был продолжен обмен мнениями о путях достижения прочного и устойчивого мира.Вместе с тем во время встречи с президентом России спецпосланник президента США рассказал о новых подходах европейцев и Киева к урегулированию конфликта.В среду в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявилУкраина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и УиткоффСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, сша, украина, переговоры, юрий ушаков