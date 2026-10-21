https://crimea.ria.ru/20261021/razrabotany-genplany-dlya-pyati-okrugov-khersonskoy-oblasti-1160399008.html

Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области

Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области

Для пяти муниципальных округов Херсонской области утвердили генеральные планы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T17:40

2026-10-21T17:40

2026-10-21T17:40

херсонская область

новости

марат хуснуллин

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Для пяти муниципальных округов Херсонской области утвердили генеральные планы. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Хуснуллин отметил, что потенциал развития региона - в выгодном географическом расположении. Через Херсонскую область проходит сухопутный коридор в Крым, а благоприятный климат позволяет активно вести сельскохозяйственную деятельность, наращивать экономические связи с субъектами юга России.Точками роста региона вице-премьер назвал новые производства, в том числе для строительной отрасли; строительство жилья, по которому уже сейчас отмечается стремительный рост; туризм - протяженность побережья Черного и Азовского морей в регионе превышает 700 км, также на территории области находятся уникальные заповедники.Ранее Хуснуллин рассказал, что в Донбассе и Новороссии в порядок привели свыше восьми тысяч километров трасс, с начала года завершена укладка почти 500 километров верхнего слоя асфальтобетона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестор из Крыма будет печь хлеб в Херсонской областиНовые регионы смогут воспользоваться господдержкой агрострахованияКак Херсонская область подготовилась к зиме

херсонская область

новые регионы россии

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, марат хуснуллин, новые регионы россии