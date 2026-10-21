https://crimea.ria.ru/20261021/putin-primet-uitkoffa-v-sredu-v-konstantinovskom-dvortse-peterburga-1160379440.html

Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга

Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга

Президент России Владимир Путин в среду встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T10:10

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стивен уиткофф

россия

переговоры

владимир путин (политик)

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в Константиновском дворце. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.По его словам, встреча была согласована несколько дней назад.Как уточнил Ушаков, переговоры по украинскому урегулированию будут интегральной частью программы визита американского спецпосланника.Утром в среду Уиткофф прилетел в Петербург из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, россия, переговоры, владимир путин (политик), сша, новости