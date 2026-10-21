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Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга
Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга
Президент России Владимир Путин в среду встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:10
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стивен уиткофф
россия
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в Константиновском дворце. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.По его словам, встреча была согласована несколько дней назад.Как уточнил Ушаков, переговоры по украинскому урегулированию будут интегральной частью программы визита американского спецпосланника.Утром в среду Уиткофф прилетел в Петербург из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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стивен уиткофф, россия, переговоры, владимир путин (политик), сша, новости
Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга

Путин встретится с Уиткоффом в среду в Константиновском дворце в Петербурге – Ушаков

10:10 21.10.2026
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в среду встретится со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, переговоры пройдут в Константиновском дворце. Об этом заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"В Петербурге, да, Путин примет Уиткоффа, это будет в Константиновском дворце сегодня", - цитирует Ушакова РИА Новости.
По его словам, встреча была согласована несколько дней назад.
Как уточнил Ушаков, переговоры по украинскому урегулированию будут интегральной частью программы визита американского спецпосланника.
Утром в среду Уиткофф прилетел в Петербург из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.
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Стивен УиткоффРоссияПереговорыВладимир Путин (политик)СШАНовости
 
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