https://crimea.ria.ru/20261021/putin-nachal-vstrechu-s-uitkoffom-v-peterburge-1160385387.html

Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:03

2026-10-21T12:03

2026-10-21T12:19

владимир путин (политик)

стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Как сообщает РИА Новости, в начале встречи глава российского государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к проблеме украинского урегулирования. Путин отметил, что Трамп в ходе последнего телефонного разговора с ним делал упор на необходимость урегулирования конфликта на Украине и прекращения человеческих потерь. Также Путин отметил интерес к теме восстановления экономического сотрудничества с США. Президент РФ также указал, что Россия готова помочь в разрешении конфликта вокруг Ирана.Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, ранее задержанного в РФ. Путин сказал спецпосланнику, что Хаббард находится в аэропорту Пулково. На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это уже девятый визит Уиткоффа в Россию. В этот раз на переговоры не смог приехать зять президента США Джаред Кушнер из-за болезни. Как писала The New York Times, американские переговорщики откладывали визит в страну, пока Владимир Зеленский не улучшит отношения с Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтТрамп назвал Россию великой державойРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, россия, политика, новости