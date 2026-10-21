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Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:03
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владимир путин (политик)
стивен уиткофф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Как сообщает РИА Новости, в начале встречи глава российского государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к проблеме украинского урегулирования. Путин отметил, что Трамп в ходе последнего телефонного разговора с ним делал упор на необходимость урегулирования конфликта на Украине и прекращения человеческих потерь. Также Путин отметил интерес к теме восстановления экономического сотрудничества с США. Президент РФ также указал, что Россия готова помочь в разрешении конфликта вокруг Ирана.Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, ранее задержанного в РФ. Путин сказал спецпосланнику, что Хаббард находится в аэропорту Пулково. На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Это уже девятый визит Уиткоффа в Россию. В этот раз на переговоры не смог приехать зять президента США Джаред Кушнер из-за болезни. Как писала The New York Times, американские переговорщики откладывали визит в страну, пока Владимир Зеленский не улучшит отношения с Дональдом Трампом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтТрамп назвал Россию великой державойРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, россия, политика, новости
Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге

Встреча президента РФ Владимира Путина со Стивом Уиткоффом началась в Санкт-Петербурге

12:03 21.10.2026 (обновлено: 12:19 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.
Как сообщает РИА Новости, в начале встречи глава российского государства поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к проблеме украинского урегулирования. Путин отметил, что Трамп в ходе последнего телефонного разговора с ним делал упор на необходимость урегулирования конфликта на Украине и прекращения человеческих потерь.
Также Путин отметил интерес к теме восстановления экономического сотрудничества с США. Президент РФ также указал, что Россия готова помочь в разрешении конфликта вокруг Ирана.
Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, ранее задержанного в РФ. Путин сказал спецпосланнику, что Хаббард находится в аэропорту Пулково.
На встрече также присутствуют помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Это уже девятый визит Уиткоффа в Россию. В этот раз на переговоры не смог приехать зять президента США Джаред Кушнер из-за болезни. Как писала The New York Times, американские переговорщики откладывали визит в страну, пока Владимир Зеленский не улучшит отношения с Дональдом Трампом.
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Владимир Путин (политик)Стивен УиткоффСШАРоссияПолитикаНовости
 
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