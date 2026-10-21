https://crimea.ria.ru/20261021/prigorod-sevastopolya-ostalsya-bez-sveta-1160395976.html

Пригород Севастополя остался без света

Пригород Севастополя остался без света - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Пригород Севастополя остался без света

Днем в среду пригород Севастополя остался без электроснабжения из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T16:30

2026-10-21T16:30

2026-10-21T16:30

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отключение электроэнергии в крыму

севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Днем в среду пригород Севастополя остался без электроснабжения из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Частично обесточены потребители сел Ново-Бобровка, Передовое, Россошанка, Колхозное, Озерное, Родниковое и Широкое.На месте работает оперативно-выездная бригада, уточнили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе вводили режим ограничения электроснабжения. Это было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Вечером режим ограничения был снят.Также утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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