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Пригород Севастополя остался без света
Пригород Севастополя остался без света - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Пригород Севастополя остался без света
Днем в среду пригород Севастополя остался без электроснабжения из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:30
2026-10-21T16:30
2026-10-21T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Днем в среду пригород Севастополя остался без электроснабжения из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Частично обесточены потребители сел Ново-Бобровка, Передовое, Россошанка, Колхозное, Озерное, Родниковое и Широкое.На месте работает оперативно-выездная бригада, уточнили в "Севастопольэнерго".Утром во вторник, 20 октября, в Севастополе вводили режим ограничения электроснабжения. Это было необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Вечером режим ограничения был снят.Также утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Пригород Севастополя остался без света
Семь сел Севастополя остались без света из-за технологического нарушения в сетях