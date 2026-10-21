https://crimea.ria.ru/20261021/potop-na-yubk-kak-idet-rabota-po-likvidatsii-posledstviy-1160386653.html

Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий

Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий

На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий ЧС из-за паводка. Специалисты продолжают мониторить уровень подъема воды, рассказал начальник... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:38

2026-10-21T12:38

2026-10-21T12:38

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"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий ЧС из-за паводка. Специалисты продолжают мониторить уровень подъема воды, рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. К ликвидации последствий ЧС привлечены 200 человек и свыше 35 единиц техники.Специалисты убирают в русло реки упавшие деревья и ветки , чтобы не допустить природных дамб и выхода воды из берегов.Как рассказал Юрий Павлов, с вечера вторника все дежурные подразделения "КРЫМ-СПАС" были распределены по местам выхода воды из русла реки, в частности в поселке Кореиз. Также обустраивались дамбы в предполагаемых выходах воды.В районе Верхнего моста реки Дерекойка в поселке Васильевка жителям было предложено эвакуироваться. Люди отказались, и сотрудники МЧС приняли решение караулить участки выхода воды.Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло до 10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человекЯлта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу

кореиз

ялта

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления, новости крыма, кореиз, подтопления в кореизе , "крым-спас", ялта