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Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий
Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий
На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий ЧС из-за паводка. Специалисты продолжают мониторить уровень подъема воды, рассказал начальник... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:38
2026-10-21T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий ЧС из-за паводка. Специалисты продолжают мониторить уровень подъема воды, рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. К ликвидации последствий ЧС привлечены 200 человек и свыше 35 единиц техники.Специалисты убирают в русло реки упавшие деревья и ветки , чтобы не допустить природных дамб и выхода воды из берегов.Как рассказал Юрий Павлов, с вечера вторника все дежурные подразделения "КРЫМ-СПАС" были распределены по местам выхода воды из русла реки, в частности в поселке Кореиз. Также обустраивались дамбы в предполагаемых выходах воды.В районе Верхнего моста реки Дерекойка в поселке Васильевка жителям было предложено эвакуироваться. Люди отказались, и сотрудники МЧС приняли решение караулить участки выхода воды.Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло до 10.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человекЯлта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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подтопления, новости крыма, кореиз, подтопления в кореизе , "крым-спас", ялта
Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий

В Большой Ялте продолжают ликвидировать последствия ЧС из-за паводка

12:38 21.10.2026
 
© МЧС КрымаПодтопление на ЮБК
Подтопление на ЮБК
© МЧС Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий ЧС из-за паводка. Специалисты продолжают мониторить уровень подъема воды, рассказал начальник Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" Юрий Павлов.
В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. К ликвидации последствий ЧС привлечены 200 человек и свыше 35 единиц техники.
"Идет работа по ликвидации ЧС. Продолжается мониторинг по уровню подъема воды. Также укладываются мешки с песком на территории троллейбусного парка", - сообщил Павлов.
Специалисты убирают в русло реки упавшие деревья и ветки , чтобы не допустить природных дамб и выхода воды из берегов.
Как рассказал Юрий Павлов, с вечера вторника все дежурные подразделения "КРЫМ-СПАС" были распределены по местам выхода воды из русла реки, в частности в поселке Кореиз. Также обустраивались дамбы в предполагаемых выходах воды.
В районе Верхнего моста реки Дерекойка в поселке Васильевка жителям было предложено эвакуироваться. Люди отказались, и сотрудники МЧС приняли решение караулить участки выхода воды.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло до 10.
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ПодтопленияНовости КрымаКореизПодтопления в Кореизе"КРЫМ-СПАС"Ялта
 
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