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Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
После объявления об экспорте российского дизельного топлива цены на него на мировых рынках снизились на 5-6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:06
2026-10-21T13:06
2026-10-21T13:06
дизельное топливо
владимир путин (политик)
стивен уиткофф
экспорт
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. После объявления об экспорте российского дизельного топлива цены на него на мировых рынках снизились на 5-6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Петербурге.Он отметил, что первые танкеры уйдут через два-три дня. Объемы при этом составляют 40 тысяч тонн. Танкеры пойдут один за одним, добавил президент РФ."Здесь важно обеспечить финансовую составляющую, чтобы все работало", - подчеркнул российский лидер.Путин добавил, что Трамп упоминал об американских фермерах в разговорах по телефону. Президент РФ указал, что Россия могла бы поставлять удобрения в США в большом количестве.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны. Он отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме. Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива отправится в США 22 октября, сообщил вице-премьер.Позже президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политологОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеСША не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики
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дизельное топливо, владимир путин (политик), стивен уиткофф, экспорт, топливо, новости
Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
Решение по поставкам дизтоплива из РФ привело к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. После объявления об экспорте российского дизельного топлива цены на него на мировых рынках снизились на 5-6%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Петербурге.
"Что касается дизеля, то после объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в США, на мировых рынках на 5-6% цены упали на дизель", - сказал Путин.
Он отметил, что первые танкеры уйдут через два-три дня. Объемы при этом составляют 40 тысяч тонн. Танкеры пойдут один за одним, добавил президент РФ.
"Здесь важно обеспечить финансовую составляющую, чтобы все работало", - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что Трамп упоминал об американских фермерах в разговорах по телефону. Президент РФ указал, что Россия могла бы поставлять удобрения в США в большом количестве.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли
договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии
на поставки дизельного топлива из России.
Вице-премьер РФ Александр Новак заверил
, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны. Он отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит
для экспорта почти в таком же объеме. Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива отправится
в США 22 октября, сообщил вице-премьер.
Позже президент США Дональд Трамп своим указом распорядился
не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.
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