Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен
Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор - МЧС
15:46 21.10.2026 (обновлено: 16:21 21.10.2026)
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
"Поступила информация о подтоплении поселка Голубой Залив. Выявлены источники подтопления со стороны территории Ялтинского горно-лесного заповедника - бурные потоки воды спускаются в поселок с горно-лесной местности. Благодаря своевременным мерам реагирования, подтопление жилых домов и придомовых территорий не допущено", - говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Подтопления на ЮБК
Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Большой Ялте привлечено 218 человек и 37 единиц техники.
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