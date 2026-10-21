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Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен

Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен

Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T15:46

2026-10-21T15:46

2026-10-21T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Большой Ялте привлечено 218 человек и 37 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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