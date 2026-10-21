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Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен
Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен
Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 21.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Большой Ялте привлечено 218 человек и 37 единиц техники.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен

Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор - МЧС

15:46 21.10.2026 (обновлено: 16:21 21.10.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
Подтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен из-за схода воды с гор. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Поступила информация о подтоплении поселка Голубой Залив. Выявлены источники подтопления со стороны территории Ялтинского горно-лесного заповедника - бурные потоки воды спускаются в поселок с горно-лесной местности. Благодаря своевременным мерам реагирования, подтопление жилых домов и придомовых территорий не допущено", - говорится в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
Подтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Подтопления на ЮБК
Всего для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Большой Ялте привлечено 218 человек и 37 единиц техники.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
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