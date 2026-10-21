https://crimea.ria.ru/20261021/pervyy-tanker-s-rossiyskim-diztoplivom-otpravitsya-v-ssha-v-chetverg-1160386091.html

Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США в четверг

Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США в четверг - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США в четверг

Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива отправится в США 22 октября, сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:22

2026-10-21T12:22

2026-10-21T12:22

сша

россия

александр новак

дизельное топливо

танкер

топливо

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Первый танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива отправится в США 22 октября, сообщил зампредседателя правительства РФ Александр Новак.По словам Новака, российская сторона будет в пределах своих возможностей удовлетворять потребности США в дизеле.Вице-премьер добавил, что подписание контрактов по поставкам находится в завершающей стадии.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России.Вице-премьер РФ Александр Новак заверил, что экспорт не затронет интересы потребителей дизтоплива внутри страны. Он отметил, что Россия ежемесячно потребляет 3,5-4 миллиона тонн дизельного топлива и имеет профицит для экспорта почти в таком же объеме.Позже президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд мер, предусмотренных недавно принятым законом об "адских санкциях" против России и Ирана, в частности, отказавшись от введения 500-процентных пошлин на российские товары.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что значат слова Трампа об адекватном отношении России к Украине – политологОчередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеСША не ослабляли нефтяные санкции против России – министр энергетики

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, александр новак, дизельное топливо, танкер, топливо, экспорт