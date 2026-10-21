https://crimea.ria.ru/20261021/peregovory-putina-s-uitkoffom-i-podtopleniya-v-krymu-glavnoe-za-den-1160399605.html

Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день

Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T22:35

2026-10-21T22:35

2026-10-21T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу территориального вопроса. Четыре новых заместителя председателя Правительства России и глава Минтранса РФ. Крушение военного самолета в Калининградской области. Последствия и ликвидация подторлений на Южном берегу Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и УиткоффаВ Санкт-Петербурге в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщала пресс-служба Кремля, они продлились около трех часов. Стороны коснулись тем украинского урегулирования, ситуации на ближнем востоке, оценили первые итоги дизельной сделки, проговорили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе – в сфере экономики.После переговоров помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине.Заявление ЗеленскогоВ среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну". По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, Публичное согласие Владимира Зеленского на потерю бывших украинских территорий в рамках мирного урегулирования является уловкой с тем, чтобы в очередной раз вступить в переговоры, а затем максимально их затянуть и в итоге сорвать выполнение своих обещаний.Новые вице-премьерыГосударственная Дума 21 октбяря утвердила на должности четырех заместителей председателя Правительства России – Олега Кожемяко, Андрея Никитина, Ирину Окладникову, Антона Силуанова. Также утвержден новый министр транспорта РФ – им стал Дмитрий Ярдов. За принятие соответствующих постановлений единогласно проголосовали представители всех пяти политических фракций.Крушение Су-30Военный самолет Су-30 в среду потерпел аварию в Калининградской области, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и упал в безлюдном месте. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.Подтопления в ЯлтеНа Южном берегу Крыма в среду продолжилась ликвидация последствий ЧС из-за паводка. В частности спасатели МЧС России ликвидируют последствия подтоплений в троллейбусном парке в Ялте, с затопленных территорий в среду эвакуирована техника. Из зоны бедствия в Кореизе продолжают вывозить людей. Поселок Голубой Залив в Большой Ялте также подтоплен из-за схода воды с гор, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России в среду. Источники подтопления выявлены со стороны территории Ялтинского горнолесного заповедника – бурные потоки воды спускаются в поселок с горнолесной местности. Подтопление жилых домов и придомовых территорий не допущено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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