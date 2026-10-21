Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день
Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления на Южном берегу Крыма – главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу территориального вопроса. Четыре новых заместителя председателя Правительства России и глава Минтранса РФ. Крушение военного самолета в Калининградской области. Последствия и ликвидация подторлений на Южном берегу Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Переговоры Путина и Уиткоффа
В Санкт-Петербурге в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщала пресс-служба Кремля, они продлились около трех часов. Стороны коснулись тем украинского урегулирования, ситуации на ближнем востоке, оценили первые итоги дизельной сделки, проговорили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе – в сфере экономики.
После переговоров помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин информировал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине.
Заявление Зеленского
В среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну".
По мнению военного эксперта, политолога Алексея Анпилогова, Публичное согласие Владимира Зеленского на потерю бывших украинских территорий в рамках мирного урегулирования является уловкой с тем, чтобы в очередной раз вступить в переговоры, а затем максимально их затянуть и в итоге сорвать выполнение своих обещаний.
Новые вице-премьеры
Государственная Дума 21 октбяря утвердила на должности четырех заместителей председателя Правительства России – Олега Кожемяко, Андрея Никитина, Ирину Окладникову, Антона Силуанова. Также утвержден новый министр транспорта РФ – им стал Дмитрий Ярдов. За принятие соответствующих постановлений единогласно проголосовали представители всех пяти политических фракций.
Крушение Су-30
Военный самолет Су-30 в среду потерпел аварию в Калининградской области, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет и упал в безлюдном месте. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.
Подтопления в Ялте
На Южном берегу Крыма в среду продолжилась ликвидация последствий ЧС из-за паводка. В частности спасатели МЧС России ликвидируют последствия подтоплений в троллейбусном парке в Ялте, с затопленных территорий в среду эвакуирована техника. Из зоны бедствия в Кореизе продолжают вывозить людей.
Поселок Голубой Залив в Большой Ялте также подтоплен из-за схода воды с гор, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России в среду. Источники подтопления выявлены со стороны территории Ялтинского горнолесного заповедника – бурные потоки воды спускаются в поселок с горнолесной местности. Подтопление жилых домов и придомовых территорий не допущено.