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Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек
Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек
Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз. Таким образом, общее количество эвакуированных на данный момент... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T08:27
2026-10-21T08:27
2026-10-21T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз. Таким образом, общее количество эвакуированных на данный момент составляет 10 человек. Об этом в эфире радии "Спутник в Крыму" сообщила начальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова. По состоянию на утро среды обстановка с подтоплениями на Южном берегу Крыма в целом стабилизируется, отметила она."Светит солнце, воды становится меньше, осадки прекратились. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и администрации удалось стабилизировать обстановку. По состоянию на сегодняшнее утро вода продолжает поступать с гор, формируются мощные потоки в реках Гува и Дерекойка, фиксируется высокий уровень воды. Но угрозы прорыва основных защитных сооружений на данный момент нет", - сказала руководитель пресс-службы ведомства.На всех участках развернуты масштабные работы по расчистке территорий и укреплению береговых линий. В Ялте ночью проведено оперативное доукрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком. Также проведена расчистка русла. Ситуация стабилизируется, отметила Диюнова.В Кореизе работы также велись всю ночь. Спасатели вручную и с помощью тракторов собирали и вывозили грунт. На утро работы не прекращаются.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе
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Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек
Из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз спасатели эвакуировали еще трех человек
08:27 21.10.2026 (обновлено: 08:39 21.10.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым.
Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз. Таким образом, общее количество эвакуированных на данный момент составляет 10 человек. Об этом в эфире радии "Спутник в Крыму"
сообщила начальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова.
"В целях обеспечения безопасности жителей была проведена эвакуация. Всего с нарастающим итогом у нас 10 человек эвакуированы, в том числе один ребенок. В пункте временного размещения находятся три человека, остальные изъявили желание остаться у родственников", - сказала Диюнова.
По состоянию на утро среды обстановка с подтоплениями на Южном берегу Крыма в целом стабилизируется, отметила она.
"Светит солнце, воды становится меньше, осадки прекратились. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и администрации удалось стабилизировать обстановку. По состоянию на сегодняшнее утро вода продолжает поступать с гор, формируются мощные потоки в реках Гува и Дерекойка, фиксируется высокий уровень воды. Но угрозы прорыва основных защитных сооружений на данный момент нет", - сказала руководитель пресс-службы ведомства.
На всех участках развернуты масштабные работы по расчистке территорий и укреплению береговых линий. В Ялте ночью проведено оперативное доукрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком. Также проведена расчистка русла. Ситуация стабилизируется, отметила Диюнова.
В Кореизе работы также велись всю ночь. Спасатели вручную и с помощью тракторов собирали и вывозили грунт. На утро работы не прекращаются.
"В целом возведено семь временных дамб протяженностью 892 метра. Вывезли 810 кубометров грунта, расчистили 50 метров русла реки Гува. В работах в целом задействованы свыше 200 человек и 35 единиц техники", - заключила она.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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