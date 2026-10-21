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Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек

Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Паводок в Кореизе: из зоны бедствия эвакуировали еще трех человек

Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз. Таким образом, общее количество эвакуированных на данный момент... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T08:27

2026-10-21T08:27

2026-10-21T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в южнобережном поселке Кореиз. Таким образом, общее количество эвакуированных на данный момент составляет 10 человек. Об этом в эфире радии "Спутник в Крыму" сообщила начальник пресс-службы республиканского главка МЧС России Дарья Диюнова. По состоянию на утро среды обстановка с подтоплениями на Южном берегу Крыма в целом стабилизируется, отметила она."Светит солнце, воды становится меньше, осадки прекратились. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и администрации удалось стабилизировать обстановку. По состоянию на сегодняшнее утро вода продолжает поступать с гор, формируются мощные потоки в реках Гува и Дерекойка, фиксируется высокий уровень воды. Но угрозы прорыва основных защитных сооружений на данный момент нет", - сказала руководитель пресс-службы ведомства.На всех участках развернуты масштабные работы по расчистке территорий и укреплению береговых линий. В Ялте ночью проведено оперативное доукрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком. Также проведена расчистка русла. Ситуация стабилизируется, отметила Диюнова.В Кореизе работы также велись всю ночь. Спасатели вручную и с помощью тракторов собирали и вывозили грунт. На утро работы не прекращаются.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скорая не смогла проехать: в Кореизе мужчину эвакуировали через крышу"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов В Ялте из-за паводка перекрыли Южнобережное шоссе

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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