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Новости Крыма - главное на утро 21 октября

Новости Крыма - главное на утро 21 октября - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Новости Крыма - главное на утро 21 октября

В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T08:45

2026-10-21T08:45

2026-10-21T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Крыму ночью объявляли беспилотную опасность, работала ПВО. В Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли. Крымский мост работал в штатном режиме - утром в среду проезд по мостовому переходу свободен. На территории Крыма действует штормовое предупреждение.Главное в Крыму и Севастополе на утро 21 октября - в подборке РИА Новости Крым.Новости КрымаНа территории Крыма в ночь на среду объявляли беспилотную опасность. Сообщалось, что в северных районах республики работает ПВО. Отбой дали после шести утра.Крымский мост в течение ночи и утром работает в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро среды нет.По состоянию на утро среды обстановка с подтоплениями на Южном берегу Крыма в целом стабилизируется, сообщили в крымском главке МЧС России. Спасатели эвакуировали еще трех человек из зоны подтопления в поселке Кореиз. Общее количество эвакуированных на данный момент составляет 10 человек. На всех участках развернуты масштабные работы по расчистке территорий и укреплению береговых линий. В работах в целом задействованы свыше 200 человек и 35 единиц техники.На всей территории Республики Крым действует режим ограничения потребления электроэнергии. Отключения линий электропередачи и оборудования происходят в зависимости от ситуации в энергорайонах.В Ялте из-за аварийных работ на день приостановят подачу воды на десятках улиц, предупредили в Единой дежурной диспетчерской службе.С 09:00 до 17:00 (ориентировочно) воды не будет на улицах: Грибоедова, Украинская, Блюхера, Горького, Найденова, Фадеевой, Куйбышева, пер. Куйбышева, Победы, Ширяева, Макаренко, Огородная, Трудовая, Подъёмная, Первомайская, Вергасова, Победы, Н. Лисановой, Ословского, Мичурина, Садовая, пер. Киевский, Киевская, Рабочая, Ленинградская, К. Либкнехта, пер. К. Либкнехта, Октябрьская, Ореховая, Загородная, пер. Кузнечный, Комсомольская.Кроме того, по информации предприятия "Вода Крыма", в Феодосии в среду десятки улиц останутся без воды из-за ремонтов. Новости СевастополяВ Севастополе ночь прошла спокойно, воздушную тревогу не объявляли.Морской пассажирский транспорт работает штатно, сообщили в департаменте транспорта.Троллейбусы № 7А временно меняют схему движения и будут двигаться до конечной остановки ул. Горпищенко без заезда в п. Дергачи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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