https://crimea.ria.ru/20261021/nad-rossiey-sbili-dva-snaryada-sistemy-himars-i-pochti-tysyachu-dronov-1160389101.html

Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов

Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов

За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в среду, 21 октября, в... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T13:47

2026-10-21T13:47

2026-10-21T13:47

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

украина

атаки всу

атаки всу на крым

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1e/1154743517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27ac652fa42d2459fbe8ccc4aa2c1a16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в среду, 21 октября, в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска БПЛА, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией Вооруженных сил России.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12 регионами России, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, атаки всу, атаки всу на крым, новости