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Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов
Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов
За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в среду, 21 октября, в... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:47
2026-10-21T13:47
2026-10-21T13:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в среду, 21 октября, в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска БПЛА, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией Вооруженных сил России.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12 регионами России, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, атаки всу, атаки всу на крым, новости
Над Россией сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов
Над Россией за минувшие сутки сбили два снаряда системы HIMARS и почти тысячу дронов