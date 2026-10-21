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Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника
Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T09:17
2026-10-21T09:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были сбиты над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.Сутками ранее силы ПВО за ночь ликвидировали над российскими регионами 136 дронов противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма работает ПВО13 дронов сбиты над регионами России за деньСемь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю
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96
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крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым
Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника

ПВО уничтожила 373 беспилотника ВСУ над Крымом и другими регионами России за ночь

09:17 21.10.2026 (обновлено: 09:27 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-М2"
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 20 октября текущего года до 08:00 мск 21 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 373 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Вражеские дроны были сбиты над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.
Сутками ранее силы ПВО за ночь ликвидировали над российскими регионами 136 дронов противника.
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