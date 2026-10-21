https://crimea.ria.ru/20261021/nad-krymom-i-drugimi-regionami-sbili-373-bespilotnika-1160378862.html

Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника

Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотника

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T09:17

2026-10-21T09:17

2026-10-21T09:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны были сбиты над территориями Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.Сутками ранее силы ПВО за ночь ликвидировали над российскими регионами 136 дронов противника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма работает ПВО13 дронов сбиты над регионами России за деньСемь дронов ВСУ сбили над Севастополем за неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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