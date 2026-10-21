https://crimea.ria.ru/20261021/na-kubani-stolknulis-gruzovik-i-legkovushka--dva-cheloveka-pogibli-1160381457.html

На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли

На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли - РИА Новости Крым, 21.10.2026

На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли

Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком два человека погибли, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T11:20

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2026-10-21T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком два человека погибли, сообщили в полиции Кубани."Сегодня ночью на автодороге А-146 "Краснодар-Верхнебаканский" 46-летний водитель "ВАЗ", двигаясь со стороны города Абинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Volvo" с полуприцепом", - говорится в сообщении.В результате водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались на месте до приезда скорой помощи, двое пассажиров отечественного авто, 35 и 36-лет, были госпитализированы, отметили в МВД.Ранее три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиИномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятероЕхали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю