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На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли - РИА Новости Крым, 21.10.2026
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком два человека погибли, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T11:20
2026-10-21T11:20
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком два человека погибли, сообщили в полиции Кубани."Сегодня ночью на автодороге А-146 "Краснодар-Верхнебаканский" 46-летний водитель "ВАЗ", двигаясь со стороны города Абинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Volvo" с полуприцепом", - говорится в сообщении.В результате водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались на месте до приезда скорой помощи, двое пассажиров отечественного авто, 35 и 36-лет, были госпитализированы, отметили в МВД.Ранее три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиИномарка влетела в "шестерку" на трассе в Крыму – ранены пятероЕхали к семимесячному ребенку: экипаж скорой помощи погиб в ДТП в Карелии
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Новости
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, дтп, происшествия, новости, умвд россии по краснодарскому краю
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли

На Кубани двое человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком на Кубани

11:20 21.10.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. При столкновении автомобиля "ВАЗ" с грузовиком два человека погибли, сообщили в полиции Кубани.
"Сегодня ночью на автодороге А-146 "Краснодар-Верхнебаканский" 46-летний водитель "ВАЗ", двигаясь со стороны города Абинска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "Volvo" с полуприцепом", - говорится в сообщении.
В результате водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" скончались на месте до приезда скорой помощи, двое пассажиров отечественного авто, 35 и 36-лет, были госпитализированы, отметили в МВД.
Ранее три девушки-подростка погибли и один юноша пострадал в результате лобового столкновения легковушки с грузовиком в подмосковных Серебряных Прудах.
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