https://crimea.ria.ru/20261021/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1160395604.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.10.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:24
2026-10-21T16:24
2026-10-21T16:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Как сообщалось ранее, Крымский мост в течение ночи и утром работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро среды не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту со стороны Тамани начала расти очередь