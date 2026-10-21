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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 21.10.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:24
2026-10-21T16:24
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
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тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Как сообщалось ранее, Крымский мост в течение ночи и утром работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро среды не было.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, тамань, транспорт, логистика
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту со стороны Тамани начала расти очередь

16:24 21.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. На Крымском мосту перед пунктами ручного досмотра со стороны Тамани начала расти очередь. Об этом сообщил канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Как сообщалось ранее, Крымский мост в течение ночи и утром работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на утро среды не было.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымТаманьТранспортЛогистика
 
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