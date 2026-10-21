https://crimea.ria.ru/20261021/moschnye-livni-i-pavodok-v-krymu-stali-indikatorom-globalnogo-potepleniya-1160392332.html
Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
Вызванные балканским циклоном мощные ливни и сильный паводок в Крыму побили все исторические максимумы за историю наблюдений, став ярким индикатором глобального РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T18:37
2026-10-21T18:37
2026-10-21T18:37
игорь вахрушев
подтопления
подтопления в кореизе
юбк
климат
мнения
глобальное потепление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вызванные балканским циклоном мощные ливни и сильный паводок в Крыму побили все исторические максимумы за историю наблюдений, став ярким индикатором глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, отметив, что и антропогенный фактор не следует списывать со счетов.Из нормального явления – в катаклизмЗа всю более чем столетнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений события на Южном берегу Крыма, в частности в Ялте и Кореизе, впервые побили все возможные максимумы, сказал Вахрушев.Произошедшее, по его словам, связано с изменением характера погодных условий в Крыму в контексте глобального потепления, так что по своей сути "абсолютно нормальное явление" превратилось в катаклизм."Южный балканский циклон просто уперся в орографию Крымских гор... Прямо на его пути стоит гора Ай-Петри, на яйле которой как раз и произошли все эти события. Но нужно понимать, что эти события стали носить более интенсивный, ярко выраженный характер и более локальный. То есть, если раньше мы всегда говорили про весь Южный берег Крыма – были и наводнения, и местами селевые потоки, – то сейчас точечно фиксируем негативные моменты. Эта особенность – индикатор глобального потепления. То есть, в целом осадков не становится больше, но они перераспределяются и локально увеличивают интенсивность", – рассказал эксперт.Против традиций и пониманияУровень осадков и в самой Ялте на этот раз был очень высок, так что можно сказать, что "мы впервые сталкиваемся с таким мощным дождем", тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и влияние на развитие событий антропогенного фактора, добавил Вахрушев.В частности, эксперт поддержал позицию и. о. мэра Ялты Светланой Шевченко, которая заявила о возможном переселении жителей Кореиза из зон подтопления для восстановления русла реки, если в ходе выяснения причин будет установлено, что разрушительный паводок стал следствием хаотичной застройки."Природные объекты, объекты стока, временные водотоки и постоянные – все они должны быть свободны. И решение о том, что надо пересмотреть этот момент, связанный с тем, что здания могут мешать прохождению воды в паводок и так далее, – это грамотное решение", – сказал Вахрушев.Эксперт обратил внимание на то, что чрезвычайные ситуации как в 2021 году, так и сейчас имели место в определенных зонах, большая часть застройки которых является украинским или даже историческим "наследием".Новые законы природы и государстваПри этом государственные ведомства – Министерство чрезвычайных ситуаций и другие службы сработали задолго до возможного природного катаклизма в Крыму грамотно и вовремя, подчеркнул эксперт.В целом государство делает сегодня все возможное, дабы избежать повторения разрушительных последствий природных аномалий, число которых будет только расти из-за глобальных сдвигов в климатической системе, отметил он."Наше государство работает над этой проблемой, и работает давно. При этом приходится проводить много мероприятий и изменений в законодательной базе. Но меры уже очень важные приняты. Допустим, в августе 2026 года президент подписал федеральный закон ФЗ-301, который вносит поправки в Водный кодекс РФ. И теперь капитальное строительство в местах подтоплений и затоплений запрещено", – сказал Вахрушев.Опасные зоны были определены и раньше, но не имели столь значимого статуса, то есть капитальное строительство на этих территориях было возможно, теперь же речь идет только о сооружениях, которые препятствуют подтоплению или затоплению, добавил он."То есть в местах нашего Южного берега Крыма хозяйственное освоение, туристическое и жилищное строительство невозможно вести в местах, которые признаны как зоны подтопления и затопления. Для Крыма, по-моему, на данное время определены 263 такие зоны, их большая часть сосредоточена на ЮБК", – уточнил Вахрушев.По сравнению с соседним Краснодарским краем, где таких зон более 1000 и они там более обширны по площади, ситуация в Крыму в этом смысле обстоит не так уж и негативно, заметил эксперт. К тому же требования нового закона не означают остановки строительной деятельности на полуострове, добавил он.По мнению Вахрушева, обновленное законодательство, в частности, может позволить не идти на вынужденный снос исторической застройки, а принять меры по защите этой местности путем строительства специальных сооружений."Потому что она формировалась еще в тот исторический период, когда таких массовых ливней не было, и должна была устоять", – заметил Вахрушев.Он также предположил, что альтернативным способом минимизации последствий сильных осадков и паводков в Крыму могут стать меры, давно взятые на вооружение некоторыми странами - как восточными, так и европейскими."Есть опыт Японии и Юго-Восточной Азии, где ливневые осадки, особенно в муссонный период, очень ярко выражены. И там принимается немножко другая система, в основе которой баланс между вложенными средствами и реальной защитой от негативного воздействия", – сказал Вахрушев.Баланс этот, по его словам, достигается за счет того, что в опасных местах строят защитные сооружения, способные "предотвратить именно массовую катастрофу", и локальные, рассчитанные на некоторый ограниченный объем осадков с возможностью их дальнейшего восстановления."И вот там целые сметы заложены на то, чтобы восстанавливать после паводков объекты, если объемы их защиты превышаются и где-то идет подтопление или затопление зданий. То есть главное — препятствовать катастрофическому разрушению с возможной гибелью людей, но не распыляться на мелкие моменты. Это очень сложный баланс", – рассказал Вахрушев.Сильные ливни обрушились на Крым 17 – 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков – это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма (ЮБК). В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, оказался подтоплен троллейбусный парк, были разрушены подпорные стены. В Кореизе из-за непрекращающихся ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков с жилыми домами ушли под воду. В зоне бедствия провели эвакуацию людей. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале
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игорь вахрушев, подтопления, подтопления в кореизе , юбк, климат, мнения, глобальное потепление
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым.
Вызванные балканским циклоном мощные ливни и сильный паводок в Крыму побили все исторические максимумы за историю наблюдений, став ярким индикатором глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, отметив, что и антропогенный фактор не следует списывать со счетов.
Из нормального явления – в катаклизм
За всю более чем столетнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений события на Южном берегу Крыма, в частности в Ялте и Кореизе, впервые побили все возможные максимумы, сказал Вахрушев.
"Это действительно природный максимум, с которым мы в Крыму сталкиваемся впервые. Колоссальное количество осадков. Превышены все возможные не то что нормы, а максимумы даже прогнозируемые. Исторический максимум. То есть такого никогда на яйле, особенно Ай-Петри, не наблюдалось. Более 500 миллиметров осадков – это огромное значение для такого небольшого участка суши, тем более возвышенного", – сказал Вахрушев.
Произошедшее, по его словам, связано с изменением характера погодных условий в Крыму в контексте глобального потепления, так что по своей сути "абсолютно нормальное явление" превратилось в катаклизм.
"Южный балканский циклон просто уперся в орографию Крымских гор... Прямо на его пути стоит гора Ай-Петри, на яйле которой как раз и произошли все эти события. Но нужно понимать, что эти события стали носить более интенсивный, ярко выраженный характер и более локальный. То есть, если раньше мы всегда говорили про весь Южный берег Крыма – были и наводнения, и местами селевые потоки, – то сейчас точечно фиксируем негативные моменты. Эта особенность – индикатор глобального потепления. То есть, в целом осадков не становится больше, но они перераспределяются и локально увеличивают интенсивность", – рассказал эксперт.
Против традиций и понимания
Уровень осадков и в самой Ялте на этот раз был очень высок, так что можно сказать, что "мы впервые сталкиваемся с таким мощным дождем", тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и влияние на развитие событий антропогенного фактора, добавил Вахрушев.
В частности, эксперт поддержал позицию и. о. мэра Ялты Светланой Шевченко, которая заявила
о возможном переселении жителей Кореиза из зон подтопления для восстановления русла реки, если в ходе выяснения причин будет установлено, что разрушительный паводок стал следствием хаотичной застройки.
"Природные объекты, объекты стока, временные водотоки и постоянные – все они должны быть свободны. И решение о том, что надо пересмотреть этот момент, связанный с тем, что здания могут мешать прохождению воды в паводок и так далее, – это грамотное решение", – сказал Вахрушев.
Эксперт обратил внимание на то, что чрезвычайные ситуации как в 2021 году, так и сейчас имели место в определенных зонах, большая часть застройки которых является украинским или даже историческим "наследием".
"Это все либо застройка хаотичного периода Украины, где она велась часто без разрешения, либо разрешения оформлялись достаточно халатно... Либо историческая застройка, причем та, что там присутствует, – это где-то начало 20 века. То есть до революции местное население знало, что в этих районах строиться нельзя. А потом в начальный советский период уже были утеряны, скажем так, традиции и понимание", – сказал Вахрушев.
Новые законы природы и государства
При этом государственные ведомства – Министерство чрезвычайных ситуаций и другие службы сработали задолго до возможного природного катаклизма в Крыму грамотно и вовремя, подчеркнул эксперт.
"Выдано было штормовое предупреждение своевременно и четко, и было понятно, что ожидается какая-то природная аномалия. Это было не за несколько часов до начала негативного события, а своевременно сделано. МЧС и другие службы сработали очень ответственно и верно", – сказал Вахрушев.
В целом государство делает сегодня все возможное, дабы избежать повторения разрушительных последствий природных аномалий, число которых будет только расти из-за глобальных сдвигов в климатической системе, отметил он.
"Наше государство работает над этой проблемой, и работает давно. При этом приходится проводить много мероприятий и изменений в законодательной базе. Но меры уже очень важные приняты. Допустим, в августе 2026 года президент подписал федеральный закон ФЗ-301, который вносит поправки в Водный кодекс РФ. И теперь капитальное строительство в местах подтоплений и затоплений запрещено", – сказал Вахрушев.
Опасные зоны были определены и раньше, но не имели столь значимого статуса, то есть капитальное строительство на этих территориях было возможно, теперь же речь идет только о сооружениях, которые препятствуют подтоплению или затоплению, добавил он.
"То есть в местах нашего Южного берега Крыма хозяйственное освоение, туристическое и жилищное строительство невозможно вести в местах, которые признаны как зоны подтопления и затопления. Для Крыма, по-моему, на данное время определены 263 такие зоны, их большая часть сосредоточена на ЮБК", – уточнил Вахрушев.
По сравнению с соседним Краснодарским краем, где таких зон более 1000 и они там более обширны по площади, ситуация в Крыму в этом смысле обстоит не так уж и негативно, заметил эксперт. К тому же требования нового закона не означают остановки строительной деятельности на полуострове, добавил он.
"Можно ли теперь хозяйственно осваивать Южный берег Крыма, вести курортное строительство или жилищное? Можно. Но закон говорит, что вначале нужно построить сооружения, которые препятствуют подтоплению и затоплению. Потом провести экспертизу, признать эти зоны безопасными. И только после этого на них осуществлять строительство. То есть истории, связанные со строительством в тальвегах, в руслах рек, как это было в той же Ялте прямо в городе, уже не будут повторяться", – пояснил эксперт.
По мнению Вахрушева, обновленное законодательство, в частности, может позволить не идти на вынужденный снос исторической застройки, а принять меры по защите этой местности путем строительства специальных сооружений.
"Потому что она формировалась еще в тот исторический период, когда таких массовых ливней не было, и должна была устоять", – заметил Вахрушев.
Он также предположил, что альтернативным способом минимизации последствий сильных осадков и паводков в Крыму могут стать меры, давно взятые на вооружение некоторыми странами - как восточными, так и европейскими.
"Есть опыт Японии и Юго-Восточной Азии, где ливневые осадки, особенно в муссонный период, очень ярко выражены. И там принимается немножко другая система, в основе которой баланс между вложенными средствами и реальной защитой от негативного воздействия", – сказал Вахрушев.
Баланс этот, по его словам, достигается за счет того, что в опасных местах строят защитные сооружения, способные "предотвратить именно массовую катастрофу", и локальные, рассчитанные на некоторый ограниченный объем осадков с возможностью их дальнейшего восстановления.
"И вот там целые сметы заложены на то, чтобы восстанавливать после паводков объекты, если объемы их защиты превышаются и где-то идет подтопление или затопление зданий. То есть главное — препятствовать катастрофическому разрушению с возможной гибелью людей, но не распыляться на мелкие моменты. Это очень сложный баланс", – рассказал Вахрушев.
Сильные ливни обрушились на Крым 17 – 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков – это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма (ЮБК). В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, оказался подтоплен троллейбусный парк, были разрушены подпорные стены. В Кореизе из-за непрекращающихся ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков с жилыми домами ушли под воду. В зоне бедствия провели эвакуацию людей. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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