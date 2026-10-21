https://crimea.ria.ru/20261021/moschnye-livni-i-pavodok-v-krymu-stali-indikatorom-globalnogo-potepleniya-1160392332.html

Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления

Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления

Вызванные балканским циклоном мощные ливни и сильный паводок в Крыму побили все исторические максимумы за историю наблюдений, став ярким индикатором глобального РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T18:37

2026-10-21T18:37

2026-10-21T18:37

игорь вахрушев

подтопления

подтопления в кореизе

юбк

климат

мнения

глобальное потепление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вызванные балканским циклоном мощные ливни и сильный паводок в Крыму побили все исторические максимумы за историю наблюдений, став ярким индикатором глобального потепления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев, отметив, что и антропогенный фактор не следует списывать со счетов.Из нормального явления – в катаклизмЗа всю более чем столетнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений события на Южном берегу Крыма, в частности в Ялте и Кореизе, впервые побили все возможные максимумы, сказал Вахрушев.Произошедшее, по его словам, связано с изменением характера погодных условий в Крыму в контексте глобального потепления, так что по своей сути "абсолютно нормальное явление" превратилось в катаклизм."Южный балканский циклон просто уперся в орографию Крымских гор... Прямо на его пути стоит гора Ай-Петри, на яйле которой как раз и произошли все эти события. Но нужно понимать, что эти события стали носить более интенсивный, ярко выраженный характер и более локальный. То есть, если раньше мы всегда говорили про весь Южный берег Крыма – были и наводнения, и местами селевые потоки, – то сейчас точечно фиксируем негативные моменты. Эта особенность – индикатор глобального потепления. То есть, в целом осадков не становится больше, но они перераспределяются и локально увеличивают интенсивность", – рассказал эксперт.Против традиций и пониманияУровень осадков и в самой Ялте на этот раз был очень высок, так что можно сказать, что "мы впервые сталкиваемся с таким мощным дождем", тем не менее нельзя сбрасывать со счетов и влияние на развитие событий антропогенного фактора, добавил Вахрушев.В частности, эксперт поддержал позицию и. о. мэра Ялты Светланой Шевченко, которая заявила о возможном переселении жителей Кореиза из зон подтопления для восстановления русла реки, если в ходе выяснения причин будет установлено, что разрушительный паводок стал следствием хаотичной застройки."Природные объекты, объекты стока, временные водотоки и постоянные – все они должны быть свободны. И решение о том, что надо пересмотреть этот момент, связанный с тем, что здания могут мешать прохождению воды в паводок и так далее, – это грамотное решение", – сказал Вахрушев.Эксперт обратил внимание на то, что чрезвычайные ситуации как в 2021 году, так и сейчас имели место в определенных зонах, большая часть застройки которых является украинским или даже историческим "наследием".Новые законы природы и государстваПри этом государственные ведомства – Министерство чрезвычайных ситуаций и другие службы сработали задолго до возможного природного катаклизма в Крыму грамотно и вовремя, подчеркнул эксперт.В целом государство делает сегодня все возможное, дабы избежать повторения разрушительных последствий природных аномалий, число которых будет только расти из-за глобальных сдвигов в климатической системе, отметил он."Наше государство работает над этой проблемой, и работает давно. При этом приходится проводить много мероприятий и изменений в законодательной базе. Но меры уже очень важные приняты. Допустим, в августе 2026 года президент подписал федеральный закон ФЗ-301, который вносит поправки в Водный кодекс РФ. И теперь капитальное строительство в местах подтоплений и затоплений запрещено", – сказал Вахрушев.Опасные зоны были определены и раньше, но не имели столь значимого статуса, то есть капитальное строительство на этих территориях было возможно, теперь же речь идет только о сооружениях, которые препятствуют подтоплению или затоплению, добавил он."То есть в местах нашего Южного берега Крыма хозяйственное освоение, туристическое и жилищное строительство невозможно вести в местах, которые признаны как зоны подтопления и затопления. Для Крыма, по-моему, на данное время определены 263 такие зоны, их большая часть сосредоточена на ЮБК", – уточнил Вахрушев.По сравнению с соседним Краснодарским краем, где таких зон более 1000 и они там более обширны по площади, ситуация в Крыму в этом смысле обстоит не так уж и негативно, заметил эксперт. К тому же требования нового закона не означают остановки строительной деятельности на полуострове, добавил он.По мнению Вахрушева, обновленное законодательство, в частности, может позволить не идти на вынужденный снос исторической застройки, а принять меры по защите этой местности путем строительства специальных сооружений."Потому что она формировалась еще в тот исторический период, когда таких массовых ливней не было, и должна была устоять", – заметил Вахрушев.Он также предположил, что альтернативным способом минимизации последствий сильных осадков и паводков в Крыму могут стать меры, давно взятые на вооружение некоторыми странами - как восточными, так и европейскими."Есть опыт Японии и Юго-Восточной Азии, где ливневые осадки, особенно в муссонный период, очень ярко выражены. И там принимается немножко другая система, в основе которой баланс между вложенными средствами и реальной защитой от негативного воздействия", – сказал Вахрушев.Баланс этот, по его словам, достигается за счет того, что в опасных местах строят защитные сооружения, способные "предотвратить именно массовую катастрофу", и локальные, рассчитанные на некоторый ограниченный объем осадков с возможностью их дальнейшего восстановления."И вот там целые сметы заложены на то, чтобы восстанавливать после паводков объекты, если объемы их защиты превышаются и где-то идет подтопление или затопление зданий. То есть главное — препятствовать катастрофическому разрушению с возможной гибелью людей, но не распыляться на мелкие моменты. Это очень сложный баланс", – рассказал Вахрушев.Сильные ливни обрушились на Крым 17 – 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков – это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма (ЮБК). В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, оказался подтоплен троллейбусный парк, были разрушены подпорные стены. В Кореизе из-за непрекращающихся ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков с жилыми домами ушли под воду. В зоне бедствия провели эвакуацию людей. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков Паводки в Краснодарском крае: произошли прорывы дамб Более 84 тысячи человек пострадали от наводнений и оползней в Непале

https://crimea.ria.ru/20261019/potok-nesetsya-s-gor---v-koreize-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-1160327814.html

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игорь вахрушев, подтопления, подтопления в кореизе , юбк, климат, мнения, глобальное потепление