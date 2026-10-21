Рейтинг@Mail.ru
Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/marshruty-natsparka-krymskiy-otkryty-dlya-posescheniya-1160381293.html
Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения
Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения
Маршруты национального парка "Крымский" открыты для посещения с 21 октября, сообщает администрация парка. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:56
2026-10-21T10:56
крым
новости крыма
туризм в крыму
туризм
отдых
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160381000_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_594040aa9916fe35d4831efc93f8c131.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Маршруты национального парка "Крымский" открыты для посещения с 21 октября, сообщает администрация парка.В администрации напомнили, что маршруты проходят по горной дороге, и призвали соблюдать осторожность и быть предельно внимательными, особенно на скользких участках.Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований Республики Крым: городской округ Ялта, городской округ Алушта, Симферопольский муниципальный район и Бахчисарайский муниципальный район. Его общая площадь составляет 34 563 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор. В парке обитает 200 видов позвоночных животных, 30 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Также на его территории произрастает более 1200 видов растений, 129 из которых занесены в Красную книгу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160381000_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_9b87420833ae82d221b9f5a350dd9941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, туризм, отдых
Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения

Маршруты национального парка "Крымский" с 21 октября открыты для посещения

10:56 21.10.2026
 
© Национальный парк "Крымский" в ВКНациональный парк "Крымский"
Национальный парк Крымский
© Национальный парк "Крымский" в ВК
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Маршруты национального парка "Крымский" открыты для посещения с 21 октября, сообщает администрация парка.
"Уважаемые посетители! С сегодняшнего дня, 21.10.26, маршруты национального парка "Крымский" снова открыты для посещения", - говорится в сообщении на странице нацпарка в VK.
В администрации напомнили, что маршруты проходят по горной дороге, и призвали соблюдать осторожность и быть предельно внимательными, особенно на скользких участках.
Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований Республики Крым: городской округ Ялта, городской округ Алушта, Симферопольский муниципальный район и Бахчисарайский муниципальный район. Его общая площадь составляет 34 563 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор. В парке обитает 200 видов позвоночных животных, 30 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Также на его территории произрастает более 1200 видов растений, 129 из которых занесены в Красную книгу России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуТуризмОтдых
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
13:21В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
13:17В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов
13:06Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
12:54Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
12:45Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма
12:38Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий
12:22Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США в четверг
12:20ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье
12:13Два района Крыма частично обесточены
12:03Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
11:48Балаклавской бухте возвращают былое величие - Развожаев
11:33В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
11:20На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
11:07Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам
10:56Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения
10:45В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате
10:27Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль
10:20ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ
10:10Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга
Лента новостейМолния