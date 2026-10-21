https://crimea.ria.ru/20261021/marshruty-natsparka-krymskiy-otkryty-dlya-posescheniya-1160381293.html

Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения

Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения

Маршруты национального парка "Крымский" открыты для посещения с 21 октября, сообщает администрация парка. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Маршруты национального парка "Крымский" открыты для посещения с 21 октября, сообщает администрация парка.В администрации напомнили, что маршруты проходят по горной дороге, и призвали соблюдать осторожность и быть предельно внимательными, особенно на скользких участках.Национальный парк "Крымский" располагается на территории четырех муниципальных образований Республики Крым: городской округ Ялта, городской округ Алушта, Симферопольский муниципальный район и Бахчисарайский муниципальный район. Его общая площадь составляет 34 563 гектаров. Основная часть парка располагается в центре Главной гряды Крымских гор. В парке обитает 200 видов позвоночных животных, 30 из которых занесены в Красную книгу Российской Федерации. Также на его территории произрастает более 1200 видов растений, 129 из которых занесены в Красную книгу России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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