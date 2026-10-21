https://crimea.ria.ru/20261021/krymchanam-napomnili-o-srokakh-uplaty-nalogov-do-1-dekabrya-1160398569.html

Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря

Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря

До 1 декабря всем гражданам России необходимо заплатить налоги за 2025 год – недвижимость, транспорт, землю. Об этом сообщили в управлении ФНС России по... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T20:33

2026-10-21T20:33

2026-10-21T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. До 1 декабря всем гражданам России необходимо заплатить налоги за 2025 год – недвижимость, транспорт, землю. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.В 2026 году жители Крыма заплатили 4 млрд рублей имущественных налогов. В адрес собственников транспортных средств и объектов недвижимости направлено 850 тысяч уведомлений.В ФНС отметили, что налоговые уведомления не направляются в случае наличия налоговой льготы, вычета или других оснований, полностью освобождающих от уплаты налога, а также если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей или нет сведений об объектах налогообложения.Гражданам рекомендуется проверять проверить личные кабинеты на сайте ФНС России и на Госуслугах. Если человек не зарегистрирован на сервисе, уведомление может быть прийти по почте. Также его можно заказать в МФЦ или в налоговом органе.Как сообщалось ранее, в Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплатыКрымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДСВ Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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