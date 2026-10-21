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Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря
Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря
До 1 декабря всем гражданам России необходимо заплатить налоги за 2025 год – недвижимость, транспорт, землю. Об этом сообщили в управлении ФНС России по... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T20:33
2026-10-21T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. До 1 декабря всем гражданам России необходимо заплатить налоги за 2025 год – недвижимость, транспорт, землю. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.В 2026 году жители Крыма заплатили 4 млрд рублей имущественных налогов. В адрес собственников транспортных средств и объектов недвижимости направлено 850 тысяч уведомлений.В ФНС отметили, что налоговые уведомления не направляются в случае наличия налоговой льготы, вычета или других оснований, полностью освобождающих от уплаты налога, а также если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей или нет сведений об объектах налогообложения.Гражданам рекомендуется проверять проверить личные кабинеты на сайте ФНС России и на Госуслугах. Если человек не зарегистрирован на сервисе, уведомление может быть прийти по почте. Также его можно заказать в МФЦ или в налоговом органе.Как сообщалось ранее, в Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали рассылать налоговые уведомления: срок уплатыКрымские депутаты предлагают освободить дельфинарии от НДСВ Крыму военнослужащим спасательных формирований предоставили новые льготы
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, налоги, уфнс россии по республике крым
Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря

Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налогов - ФНС

20:33 21.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота налоговой инспекции
Работа налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. До 1 декабря всем гражданам России необходимо заплатить налоги за 2025 год – недвижимость, транспорт, землю. Об этом сообщили в управлении ФНС России по Республике Крым.
"Неполучение налогового уведомления не освобождает от уплаты налогов. Поэтому, если у налогоплательщика есть в собственности объекты налогообложения, то в такой ситуации необходимо сообщить в налоговый орган об их наличии. Налоговое уведомление считается исполненным после его уплаты. Срок – не позднее 1 декабря", - пояснили в ФНС.
В 2026 году жители Крыма заплатили 4 млрд рублей имущественных налогов. В адрес собственников транспортных средств и объектов недвижимости направлено 850 тысяч уведомлений.
В ФНС отметили, что налоговые уведомления не направляются в случае наличия налоговой льготы, вычета или других оснований, полностью освобождающих от уплаты налога, а также если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей или нет сведений об объектах налогообложения.
Гражданам рекомендуется проверять проверить личные кабинеты на сайте ФНС России и на Госуслугах. Если человек не зарегистрирован на сервисе, уведомление может быть прийти по почте. Также его можно заказать в МФЦ или в налоговом органе.
Как сообщалось ранее, в Крыму для участников специальной военной операции (СВО) и их семей действуют федеральные льготы по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц за налоговые периоды 2022 – 2025 года.
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