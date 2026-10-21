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Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:11
2026-10-21T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании."Поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Накануне другой украинский дата-центр "Дата групп" подтвердил 19 октября, что его оборудование и инфраструктура полностью выведены из строя, восстановление и последующая работа невозможны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, удары по украине, происшествия, новости, новости сво
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена

Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - заявление компании

15:11 21.10.2026
 
© AP Photo Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP Photo Leo Correa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании.
"Поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Накануне другой украинский дата-центр "Дата групп" подтвердил 19 октября, что его оборудование и инфраструктура полностью выведены из строя, восстановление и последующая работа невозможны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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