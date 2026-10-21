https://crimea.ria.ru/20261021/krupneyshiy-na-ukraine-data-tsentr-povrezhden---ego-rabota-narushena-1160392004.html
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:11
2026-10-21T15:11
2026-10-21T15:11
украина
удары по украине
происшествия
новости
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_6ea05e0fdbe4421ea4ac2bbb233db977.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании."Поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Накануне другой украинский дата-центр "Дата групп" подтвердил 19 октября, что его оборудование и инфраструктура полностью выведены из строя, восстановление и последующая работа невозможны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/09/0f/1131425269_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_62cd0ac5f4d84f5fca2d0c91f0857472.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, происшествия, новости, новости сво
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - заявление компании
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Крупнейший на Украине дата-центр GigaCenter получил повреждения, в его работе фиксируются перебои, сообщили в компании.
"Поврежден наш дата-центр. Поэтому вы можете наблюдать перебои в работе оборудования, размещенного в GigaCenter", - говорится в сообщении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Накануне другой украинский дата-центр "Дата групп" подтвердил 19 октября, что его оборудование и инфраструктура полностью выведены из строя, восстановление и последующая работа невозможны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.