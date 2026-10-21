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Как работают связисты в зоне СВО
Как работают связисты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Как работают связисты в зоне СВО
Военнослужащие отдельного батальона связи гвардейского Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обеспечивают... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T21:30
2026-10-21T21:30
2026-10-21T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного батальона связи гвардейского Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обеспечивают устойчивую связь в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, военнослужащие батальона обеспечивают постоянную и устойчивую работу каналов связи в зоне ответственности группировки, действуя в любых условиях. Это позволяет командирам сохранять непрерывное управление подчиненными силами и средствами."Благодаря высокому профессионализму, слаженности расчетов и современному оборудованию связисты Ивановского соединения ВДВ успешно решают задачи по обеспечению непрерывного управления войсками, что напрямую влияет на эффективность выполнения боевых задач", – отметили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео, видео
Как работают связисты в зоне СВО
Гвардейцы-десантники обеспечивают устойчивую связь в зоне проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного батальона связи гвардейского Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обеспечивают устойчивую связь в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Гвардейцы-десантники сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. В составе оперативных групп связисты первыми выдвигаются в новые районы базирования. Их первоочередная задача — развертывание каналов передачи данных и системы управления войсками", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, военнослужащие батальона обеспечивают постоянную и устойчивую работу каналов связи в зоне ответственности группировки, действуя в любых условиях. Это позволяет командирам сохранять непрерывное управление подчиненными силами и средствами.
"Благодаря высокому профессионализму, слаженности расчетов и современному оборудованию связисты Ивановского соединения ВДВ успешно решают задачи по обеспечению непрерывного управления войсками, что напрямую влияет на эффективность выполнения боевых задач", – отметили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление
подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области.
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