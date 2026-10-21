https://crimea.ria.ru/20261021/kak-rabotayut-svyazisty-v-zone-svo-1160388773.html

Как работают связисты в зоне СВО

Как работают связисты в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Как работают связисты в зоне СВО

Военнослужащие отдельного батальона связи гвардейского Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обеспечивают... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T21:30

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2026-10-21T21:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Военнослужащие отдельного батальона связи гвардейского Ивановского соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" обеспечивают устойчивую связь в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.В ведомстве подчеркнули, военнослужащие батальона обеспечивают постоянную и устойчивую работу каналов связи в зоне ответственности группировки, действуя в любых условиях. Это позволяет командирам сохранять непрерывное управление подчиненными силами и средствами."Благодаря высокому профессионализму, слаженности расчетов и современному оборудованию связисты Ивановского соединения ВДВ успешно решают задачи по обеспечению непрерывного управления войсками, что напрямую влияет на эффективность выполнения боевых задач", – отметили в Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения связи 58 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Днепр" обеспечили надежное управление подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На правом берегу Днепра сожжена автомобильная техника ВСУРоссийские десантники нарушили логистику ВСУ в Запорожской областиОхота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под Ореховом

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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео, видео