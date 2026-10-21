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Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
Государственная Дума утвердила на должности четырех заместителей председателя Правительства России и министра транспорта РФ. Об этом сообщается на сайте ГД в... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:58
2026-10-21T17:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума утвердила на должности четырех заместителей председателя Правительства России и министра транспорта РФ. Об этом сообщается на сайте ГД в среду.19 октября президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. В это же день кандидатуры новых членов Кабмина были направлены в Госдуму."Кандидатуру Кожемяко Олега Николаевича утвердить на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Никитина Андрея Сергеевича – на должность заместителя Председателя Правительства РФ; Окладниковой Ирины Андреевны – на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ; Силуанова Антона Германовича — на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ", – перечисляется на сайте ГД.Ядров Дмитрий Викторович утвержден парламентариями на должность министра транспорта Российской Федерации.За принятие соответствующих постановлений единогласно проголосовали представители всех пяти политических фракций. Ранее кандидатуры были поддержаны профильными комитетами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел встречу с Мишустиным – Кабмин ждут кадровые перестановкиПутин освободил от должности вице-премьера СавельеваКто представит Крым в новом созыве Госдумы
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государственная дума рф, россия, новости, правительство россии, минтранс россии
Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса

Госдума утвердила четырех вице-премьеров и главу Минтранса России

16:58 21.10.2026 (обновлено: 17:00 21.10.2026)
 
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума утвердила на должности четырех заместителей председателя Правительства России и министра транспорта РФ. Об этом сообщается на сайте ГД в среду.
19 октября президент России Владимир Путин принял предложения главы правительства Михаила Мишустина о кадровых перестановках в Кабмине. В это же день кандидатуры новых членов Кабмина были направлены в Госдуму.
"Кандидатуру Кожемяко Олега Николаевича утвердить на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Никитина Андрея Сергеевича – на должность заместителя Председателя Правительства РФ; Окладниковой Ирины Андреевны – на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ; Силуанова Антона Германовича — на должность заместителя Председателя Правительства РФ – Министра финансов РФ", – перечисляется на сайте ГД.
Ядров Дмитрий Викторович утвержден парламентариями на должность министра транспорта Российской Федерации.
За принятие соответствующих постановлений единогласно проголосовали представители всех пяти политических фракций. Ранее кандидатуры были поддержаны профильными комитетами.
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