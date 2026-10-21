https://crimea.ria.ru/20261021/globalnyy-effekt-chto-prinesli-krymu-livni-1160393379.html

"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни

"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни - РИА Новости Крым, 21.10.2026

"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни

Ливневые осадки в октябре наполнили карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор, и теперь подземные источники будут способны давать республике большие объемы РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T20:26

2026-10-21T20:26

2026-10-21T20:26

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крымская погода

игорь вахрушев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ливневые осадки в октябре наполнили карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор, и теперь подземные источники будут способны давать республике большие объемы воды даже при минимальных осадках. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, так называемые карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор – породы, сохраняющие в порах ценный для Крыма ресурс – наполняются именно благодаря ливням.В Севастополе проверили состояние подземных вод Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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