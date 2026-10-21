Рейтинг@Mail.ru
"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/globalnyy-effekt-chto-prinesli-krymu-livni-1160393379.html
"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни - РИА Новости Крым, 21.10.2026
"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
Ливневые осадки в октябре наполнили карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор, и теперь подземные источники будут способны давать республике большие объемы РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T20:26
2026-10-21T20:26
крым
новости крыма
погода в крыму
крымская погода
игорь вахрушев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/17/1159616546_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_03052473de004bbd2df54733bc11be2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ливневые осадки в октябре наполнили карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор, и теперь подземные источники будут способны давать республике большие объемы воды даже при минимальных осадках. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, так называемые карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор – породы, сохраняющие в порах ценный для Крыма ресурс – наполняются именно благодаря ливням.В Севастополе проверили состояние подземных вод Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/17/1159616546_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_152833cc4be72a77ae7f0a3b389f2663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, погода в крыму, крымская погода, игорь вахрушев
"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни

Ливневые осадки в Крыму в октябре наполнили карстовые коллекторы Крымских гор – эксперт

20:26 21.10.2026
 
© РИА Новости КрымНепогода в Севастополе. 23 сентября 2026
Непогода в Севастополе. 23 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Ливневые осадки в октябре наполнили карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор, и теперь подземные источники будут способны давать республике большие объемы воды даже при минимальных осадках. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, так называемые карстовые коллекторы главной ряды Крымских гор – породы, сохраняющие в порах ценный для Крыма ресурс – наполняются именно благодаря ливням.
"А это значит, что наши подземные воды начинают выдавать больше объема воды, и даже небольшие дожди при уже наполненных карстовых коллекторах начинают попадать в каптажи и водозаборы, и, соответственно, после этого поступать либо населению, либо в водохранилища и так далее. То есть вот такой глобальный эффект положительный есть", – сказал Вахрушев.
В Севастополе проверили состояние подземных вод
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Поток несется с гор - в Кореизе спасатели ликвидируют последствия непогоды
Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт
Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков
 
КрымНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаИгорь Вахрушев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день
21:49Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
21:30Как работают связисты в зоне СВО
21:14Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"
20:52Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря
20:45За месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек
20:33Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря
20:26"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
20:12В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
19:53В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
19:45В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
19:33Звездопад Ориониды над Крымом – когда загадывать желания
19:22В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
19:05Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
18:48Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
18:37Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
18:17В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
17:55Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
17:40Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
17:27Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
Лента новостейМолния