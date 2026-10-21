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Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ
Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ
В среду, 21 октября, глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. Ранее у него и в помещениях Нацбанка прошли обыски. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:20
2026-10-21T15:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В среду, 21 октября, глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. Ранее у него и в помещениях Нацбанка прошли обыски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Отмечается, что Пышный написал заявление "по собственному желанию из-за состояния здоровья".Ранее сегодня НАБУ провело обыски в помещениях Национального банка Украины и по месту жительства Пышного. Уточнялось, что пока никто не задержан, обвинения никому не предъявлены.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. До этого Зеленский отстранил Кравченко от должности на фоне расследования НАБУ. В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нацбанке Украины заявили об остановке экспортаМэр Днепропетровска сбежал с Украины – СМИСледственные действия проходят в офисе Зеленского
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украина, новости, нбу (национальный банк украины), экономика, общество, киев
Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку после обысков НАБУ

15:20 21.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНациональный Банк Украины в Киеве
Национальный Банк Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В среду, 21 октября, глава Национального банка Украины Андрей Пышный подал в отставку. Ранее у него и в помещениях Нацбанка прошли обыски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об отставке после того, как у него прошли обыски НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - ред.) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Пышный написал заявление "по собственному желанию из-за состояния здоровья".
Ранее сегодня НАБУ провело обыски в помещениях Национального банка Украины и по месту жительства Пышного. Уточнялось, что пока никто не задержан, обвинения никому не предъявлены.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины. До этого Зеленский отстранил Кравченко от должности на фоне расследования НАБУ. В свою очередь Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.
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