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Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей
Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей
В среду, 21 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T07:43
2026-10-21T07:43
бензин
топливо
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду, 21 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.С 8:00 бензин АИ-92 и дизельное топливо будет доступно на АЗС "АТАН".С 9:00 АИ-92, АИ-95, ДТ будут реализовывать на АЗС "Формула".С 14:00 АИ -92, АИ-95 АЗС будет в продаже на заправках "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будут продавать в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет в продаже в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК.В министерстве напомнили, что данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтопливаДефицит бензина в России составляет около 5% – Новак
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Новости
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РИА Новости Крым
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бензин, топливо, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым
Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей

Продажа бензина в Крыму не более 100 рублей в среду начнется в 8 утра

07:43 21.10.2026
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСМашины на заправке в Крыму
Машины на заправке в Крыму
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду, 21 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.
С 8:00 бензин АИ-92 и дизельное топливо будет доступно на АЗС "АТАН".
С 9:00 АИ-92, АИ-95, ДТ будут реализовывать на АЗС "Формула".
С 14:00 АИ -92, АИ-95 АЗС будет в продаже на заправках "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будут продавать в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.
С 17:00 АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет в продаже в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК.
В министерстве напомнили, что данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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БензинТопливоТопливо в КрымуДефицит топлива в КрымуНовости КрымаКрым
 
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