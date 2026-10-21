https://crimea.ria.ru/20261021/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-tsene-nizhe-100-rubley-1160377453.html

Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей

Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Где в Крыму купить бензин по цене ниже 100 рублей

В среду, 21 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T07:43

2026-10-21T07:43

2026-10-21T07:43

бензин

топливо

топливо в крыму

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду, 21 октября, бензин по цене не более 100 рублей за литр будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.С 8:00 бензин АИ-92 и дизельное топливо будет доступно на АЗС "АТАН".С 9:00 АИ-92, АИ-95, ДТ будут реализовывать на АЗС "Формула".С 14:00 АИ -92, АИ-95 АЗС будет в продаже на заправках "ТЭС" по трассе Таврида в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будут продавать в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 на АЗС "ТЭС" будет в продаже в Симферополе, Феодосии, Евпатории, в Сакском районе и на ЮБК.В министерстве напомнили, что данные на интерактивной карте обновляются ежедневно с 07:30, а также в течение дня на интерактивной карте по ссылке toplivo.rk.gov.ru.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация стабилизировалась: в Севастополе сняли ограничения на заправкахНа внутреннем рынке России есть профицит дизтопливаДефицит бензина в России составляет около 5% – Новак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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