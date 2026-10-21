https://crimea.ria.ru/20261021/fsb-zaderzhala-nemtsa-dezertira-iz-vsu-1160380009.html

ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ

ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026

ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ

Силовики задержали наемника из Германии, который, заключив контракт с ВСУ и не получив денег, дезертировал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T10:20

2026-10-21T10:20

2026-10-21T10:20

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

иностранные наемники всу

новости

закон и право

дезертирство в всу

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали наемника из Германии, который, заключив контракт с ВСУ и не получив денег, дезертировал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.По информации ФСБ, в 2004-2010 годах задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год он участвовал в вооруженном конфликте на территории Сомали, а в 2008-2010 годах воевал в Сирии в качестве наемника.В 2016–2018 годах немец проходил службу на Украине в одном из структурных подразделений теробороны ВСУ в должности снайпера. Также в этом подразделении служили граждане Великобритании.Сейчас принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.Ранее Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины.Также ФСБ России уже задерживала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жителиВ Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости, закон и право, дезертирство в всу, германия