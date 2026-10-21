https://crimea.ria.ru/20261021/fsb-zaderzhala-nemtsa-dezertira-iz-vsu-1160380009.html
ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ
ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026
ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ
Силовики задержали наемника из Германии, который, заключив контракт с ВСУ и не получив денег, дезертировал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:20
2026-10-21T10:20
2026-10-21T10:20
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
всу (вооруженные силы украины)
иностранные наемники всу
новости
закон и право
дезертирство в всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали наемника из Германии, который, заключив контракт с ВСУ и не получив денег, дезертировал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.По информации ФСБ, в 2004-2010 годах задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год он участвовал в вооруженном конфликте на территории Сомали, а в 2008-2010 годах воевал в Сирии в качестве наемника.В 2016–2018 годах немец проходил службу на Украине в одном из структурных подразделений теробороны ВСУ в должности снайпера. Также в этом подразделении служили граждане Великобритании.Сейчас принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.Ранее Генический районный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины.Также ФСБ России уже задерживала двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпионаПокушение на главу Херсонской ВГА помогли предотвратить местные жителиВ Крыму женщина призывала к терактам и экстремизму в сети
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), всу (вооруженные силы украины), иностранные наемники всу, новости, закон и право, дезертирство в всу, германия
ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ
Дезертировавшего из ВСУ наемника из Германии задержала ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Силовики задержали наемника из Германии, который, заключив контракт с ВСУ и не получив денег, дезертировал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин Германии, являвшийся действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, в 2004-2010 годах задержанный принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента. С 2006 по 2008 год он участвовал в вооруженном конфликте на территории Сомали, а в 2008-2010 годах воевал в Сирии в качестве наемника.
В 2016–2018 годах немец проходил службу на Украине в одном из структурных подразделений теробороны ВСУ в должности снайпера. Также в этом подразделении служили граждане Великобритании.
В ноябре 2025 года с целью заработка он вновь прибыл на Украину, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ сроком на три года, но, не получив обещанного денежного вознаграждения, дезертировал, подчеркнули в ФСБ.
Сейчас принимается процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.
Ранее Генический районный суд приговорил
к восьми годам лишения свободы гражданина России за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) на территории Украины.
Также ФСБ России уже задерживала
двух наемников из Колумбии, их подозревают в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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