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Феодосия в среду частично останется без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Феодосия в среду частично останется без воды
Феодосия в среду частично останется без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Феодосия в среду частично останется без воды
В Феодосии в среду десятки улиц останутся без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T08:23
2026-10-21T08:23
вода
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жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду десятки улиц останутся без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Ориентировочно до 17.00 воду отключат на улицах: Крымская, Чкалова, Федько, Б.Старшинова, Гарнаева, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Морская, Пономаревой, Назарова, Назукина, Горького, Корабельная, Корабельный, а также на прилегающих улицах и переулках.Кроме того, в Джанкое до 12.00 не будет водоснабжения на ул.Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева (частично), а также в селе Солнечное. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Когда в Симферополе включат отопление в домахЖители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
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Феодосия в среду частично останется без воды

В Феодосии в среду десятки улиц останутся без воды

08:23 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду десятки улиц останутся без воды из-за ремонтов. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
Ориентировочно до 17.00 воду отключат на улицах: Крымская, Чкалова, Федько, Б.Старшинова, Гарнаева, Симферопольское шоссе, Володарского, Ленина, Боевая, Украинская, Советская, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинная, Щебетовская, Земская, Куйбышева, Морская, Пономаревой, Назарова, Назукина, Горького, Корабельная, Корабельный, а также на прилегающих улицах и переулках.
Кроме того, в Джанкое до 12.00 не будет водоснабжения на ул.Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева (частично), а также в селе Солнечное.
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