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"Это смешно": почему переговоры Европы и России пока невозможны - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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"Это смешно": почему переговоры Европы и России пока невозможны
"Это смешно": почему переговоры Европы и России пока невозможны - РИА Новости Крым, 21.10.2026
"Это смешно": почему переговоры Европы и России пока невозможны
Сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T06:33
2026-10-21T06:33
политика
мнения
александр гусев
украина
европа
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность проведения конструктивных переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.В британской газете Financial Times на днях появилась статья, автор которой, политобозреватель, главный комментатор по международным вопросам Гидеон Рахман утверждает, что в подходе Европы к России "происходит важный сдвиг" по вопросу урегулирования конфликта на Украине – европейские страны намерены договариваться с Москвой. Якобы в европейских столицах крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой только американцы ведут диалог с лидером РФ Владимиром Путиным. При этом он полагает, что Европа предложит России "два пути к миру"."Я внимательно ознакомился с предложениями европейских лидеров для обсуждения их по телефону или в Москве. Первый вариант – это прекращение боевых действий по нынешней линии фронта при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО. То есть, песня опять не о заключении мира, а лишь о прекращении боевых действий, что значит, они опять накачают оружием Украину и та пойдет воевать", – сказал Гусев.Второй вариант предполагает отказ Киева от оставшейся, еще не освобожденной ВС РФ территории в Донбассе в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс, то есть, "мы отдадим то, что осталось, полоску в 10 километров до границы с Днепропетровской областью, а Украина вступит в НАТО", добавил политолог.Выходит, обсуждать Москве с Европой по сути нечего, а президент России Владимир Путин не раз заявлял, что мы готовы к любым переговорам по ситуации в зоне украинского конфликта, но это должны быть переговоры не ради переговоров, а ради решения конкретных целей и задач, напомнил Гусев.При этом люди, которые сейчас стоят у руля европейских стран и готовы предлагать Москве неприемлемо смешные альтернативы, "уже давно обанкротились, их дни сочтены, и сегодня они не в состоянии принять какое-то адекватное решение по ситуации", потому что не обладают ни силой, ни властью, а значит, договоренности с ними бессмысленны, добавил политолог."Под чем они могут подписаться, если их срок полномочий истекает через несколько месяцев? Какие гарантии они могут дать России или Соединенным Штатам? Ничего, никому и никаких. С точки зрения принятия решений европейские лидеры абсолютно ничтожны. Поэтому слушать их абсолютно бесперспективно", – считает Гусев.Он приходит к выводу, что встреча или телефонный разговор президента России с представителями Европы теоретически возможны, как это было и ранее, но в нынешних условиях такой контакт нельзя будет назвать переговорами, конструктивными и нужными."То есть, переговорить-то, наверное, президент России может по телефону, если они решат позвонить ему... И если у них есть желание приехать в Москву, то, ну, наверное, я бы не сказал, что милости просим, но пусть приезжают", – считает Гусев.Он напомнил, что Россия заняла жесткую позицию в части того, как должен выглядеть мир по итогу переговоров, и подобного рода инициативы, как рассматриваются сейчас в Европе, нельзя отнести к части этого важного исторического процесса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это возмутительно": Рубио отчитал Киев из-за выпадов в адрес СШАПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу – Лавров
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политика, мнения, александр гусев, украина, европа, владимир путин (политик), россия
"Это смешно": почему переговоры Европы и России пока невозможны

Европа неспособна предложить сколько-нибудь конструктивное решение по Украине – политолог

06:33 21.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Сегодняшние европейские лидеры не способны принимать адекватные решения, и их готовность к диалогу на смешных для Москвы условиях не будет означать возможность проведения конструктивных переговоров. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В британской газете Financial Times на днях появилась статья, автор которой, политобозреватель, главный комментатор по международным вопросам Гидеон Рахман утверждает, что в подходе Европы к России "происходит важный сдвиг" по вопросу урегулирования конфликта на Украине – европейские страны намерены договариваться с Москвой. Якобы в европейских столицах крепнет убеждение, что лидеры континента больше не могут мириться с ситуацией, при которой только американцы ведут диалог с лидером РФ Владимиром Путиным. При этом он полагает, что Европа предложит России "два пути к миру".
"Я внимательно ознакомился с предложениями европейских лидеров для обсуждения их по телефону или в Москве. Первый вариант – это прекращение боевых действий по нынешней линии фронта при условии, что Украина откажется от вступления в НАТО. То есть, песня опять не о заключении мира, а лишь о прекращении боевых действий, что значит, они опять накачают оружием Украину и та пойдет воевать", – сказал Гусев.
Второй вариант предполагает отказ Киева от оставшейся, еще не освобожденной ВС РФ территории в Донбассе в обмен на вступление Украины в Североатлантический альянс, то есть, "мы отдадим то, что осталось, полоску в 10 километров до границы с Днепропетровской областью, а Украина вступит в НАТО", добавил политолог.
"Ну и, скажите, человек в здравом уме будет обсуждать подобного рода вещи? Я уже не говорю о Верховном Главнокомандующем российскими Вооруженными силами. Если это издание основывается на реальных материалах, то это, что называется, смеху подобно, какие два варианта они хотят предложить российскому президенту. Я полагаю, что ни тот, ни другой вариант для нас неприемлем", – сказал эксперт.
Выходит, обсуждать Москве с Европой по сути нечего, а президент России Владимир Путин не раз заявлял, что мы готовы к любым переговорам по ситуации в зоне украинского конфликта, но это должны быть переговоры не ради переговоров, а ради решения конкретных целей и задач, напомнил Гусев.
При этом люди, которые сейчас стоят у руля европейских стран и готовы предлагать Москве неприемлемо смешные альтернативы, "уже давно обанкротились, их дни сочтены, и сегодня они не в состоянии принять какое-то адекватное решение по ситуации", потому что не обладают ни силой, ни властью, а значит, договоренности с ними бессмысленны, добавил политолог.
"Под чем они могут подписаться, если их срок полномочий истекает через несколько месяцев? Какие гарантии они могут дать России или Соединенным Штатам? Ничего, никому и никаких. С точки зрения принятия решений европейские лидеры абсолютно ничтожны. Поэтому слушать их абсолютно бесперспективно", – считает Гусев.
Он приходит к выводу, что встреча или телефонный разговор президента России с представителями Европы теоретически возможны, как это было и ранее, но в нынешних условиях такой контакт нельзя будет назвать переговорами, конструктивными и нужными.
"То есть, переговорить-то, наверное, президент России может по телефону, если они решат позвонить ему... И если у них есть желание приехать в Москву, то, ну, наверное, я бы не сказал, что милости просим, но пусть приезжают", – считает Гусев.
Он напомнил, что Россия заняла жесткую позицию в части того, как должен выглядеть мир по итогу переговоров, и подобного рода инициативы, как рассматриваются сейчас в Европе, нельзя отнести к части этого важного исторического процесса.

"Мы все время говорим, что должны заключить крепкий мир, многолетний, многовекторный, железобетонный... И такая же должна быть бумага – броня. И в рамках этого документа должно быть прописано: Украина или киевский режим должны капитулировать", – заключил Гусев.

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