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Два района Крыма частично обесточены

Два района Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Два района Крыма частично обесточены

Утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:13

2026-10-21T12:13

2026-10-21T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.В частности, в Джанкойком районе частично обесточены населенные пункты Лобаново, Марьино, Жилино, Луганское, Орденоносное.В Бахчисарайском районе без света остались жители Казанков, Севастьяновки, Растущего, Почтового, Самохвалова, Нововасильевки, Заветного, Глубокого Яра.Ранее сообщалось, что в Судаке, Новом Свете, в селах Веселое и Дачное из-за погашения подстанции частично или полностью отключат электроэнергию 21 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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