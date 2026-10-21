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Два района Крыма частично обесточены
Два района Крыма частично обесточены - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Два района Крыма частично обесточены
Утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:13
2026-10-21T12:13
2026-10-21T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.В частности, в Джанкойком районе частично обесточены населенные пункты Лобаново, Марьино, Жилино, Луганское, Орденоносное.В Бахчисарайском районе без света остались жители Казанков, Севастьяновки, Растущего, Почтового, Самохвалова, Нововасильевки, Заветного, Глубокого Яра.Ранее сообщалось, что в Судаке, Новом Свете, в селах Веселое и Дачное из-за погашения подстанции частично или полностью отключат электроэнергию 21 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Два района Крыма частично обесточены
Более 10 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 21 октября, 13 населенных пунктов в двух районах Крыма остались без света, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго" в своем канале в МАКС.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", – говорится в сообщении.
В частности, в Джанкойком районе частично обесточены населенные пункты Лобаново, Марьино, Жилино, Луганское, Орденоносное.
В Бахчисарайском районе без света остались жители Казанков, Севастьяновки, Растущего, Почтового, Самохвалова, Нововасильевки, Заветного, Глубокого Яра.
Ранее сообщалось, что в Судаке, Новом Свете, в селах Веселое и Дачное из-за погашения подстанции частично или полностью отключат электроэнергию 21 октября
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