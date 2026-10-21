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Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств
Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин возглавит Российскую галерею искусств. Об этом сообщил источник РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин возглавит Российскую галерею искусств. Об этом сообщил источник РИА Новости Крым.В Российской галерее искусств тему смены руководства пока не комментируют.Возглавившая крупнейший музей Севастополя Татьяна Сарапулкина ранее являлась заместителем директора по научной работе, а до получения должности в Музее обороны Севастополя была замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия и специалистом по проведению государственной историко-культурной экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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российская галерея искусств в севастополе, севастополь, михаил смородкин, новости крыма, новости севастополя
Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств

Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств

13:55 21.10.2026 (обновлено: 14:24 21.10.2026)
 
© Музей обороны Севастополя в ВКДиректор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин
Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин
© Музей обороны Севастополя в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин возглавит Российскую галерею искусств. Об этом сообщил источник РИА Новости Крым.

"Да, информация достоверная", - сказали агентству.

В Российской галерее искусств тему смены руководства пока не комментируют.
Возглавившая крупнейший музей Севастополя Татьяна Сарапулкина ранее являлась заместителем директора по научной работе, а до получения должности в Музее обороны Севастополя была замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия и специалистом по проведению государственной историко-культурной экспертиз.
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Российская галерея искусств в СевастополеСевастопольМихаил СмородкинНовости КрымаНовости Севастополя
 
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