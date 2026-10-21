https://crimea.ria.ru/20261021/direktor-muzeya-oborony-sevastopolya-smorodkin-vozglavit-rossiyskuyu-galereyu-iskusstv--1160390175.html

Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств

Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин возглавит Российскую галерею искусств. Об этом сообщил источник РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T13:55

2026-10-21T13:55

2026-10-21T14:24

российская галерея искусств в севастополе

севастополь

михаил смородкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин возглавит Российскую галерею искусств. Об этом сообщил источник РИА Новости Крым.В Российской галерее искусств тему смены руководства пока не комментируют.Возглавившая крупнейший музей Севастополя Татьяна Сарапулкина ранее являлась заместителем директора по научной работе, а до получения должности в Музее обороны Севастополя была замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" по музеефикации и охране объектов культурного наследия и специалистом по проведению государственной историко-культурной экспертиз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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