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Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага
Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага
За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне специальной военной операции 1185 военных. Проведение СВО продолжается, заявили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T14:15
2026-10-21T14:16
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне специальной военной операции 1185 военных. Проведение СВО продолжается, заявили в Министерстве обороны России.Так, подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции в Харьковской и Сумской областях. Нанесли поражение живой силе и технике противника, в частности, поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял до 230 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, бронеавтомобили "Puma" и HMMWV.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоный Яр Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12 регионами России, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, украина, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага

Киевский режим потерял в зоне специальной военной операции 1185 военных за сутки

14:15 21.10.2026 (обновлено: 14:16 21.10.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки киевский режим потерял в зоне специальной военной операции 1185 военных. Проведение СВО продолжается, заявили в Министерстве обороны России.
Так, подразделения группировки войск "Север" заняли выгодные рубежи и позиции в Харьковской и Сумской областях. Нанесли поражение живой силе и технике противника, в частности, поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны. Противник потерял до 230 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, бронеавтомобили "Puma" и HMMWV.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоный Яр Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12 регионами России, а также Черным морем.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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