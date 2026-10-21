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ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику - РИА Новости Крым, 21.10.2026
ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:07
2026-10-21T16:21
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ЯЛТА, 21 окт - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Всего на территории округа Ялта созданы пять участков, где ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели МЧС России, "Крым-СПАС" совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.Работы ведутся круглосуточно.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику

МЧС: из затопленного троллейбусного парка в Ялте эвакуировали технику

16:07 21.10.2026 (обновлено: 16:21 21.10.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымЗатопленный троллейбусный парк в Ялте
Затопленный троллейбусный парк в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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ЯЛТА, 21 окт - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

"С территории троллейбусного парка эвакуирована техника с использованием муниципального транспорта и транспорта спасательных служб, работает инженерная техника: погрузчики, тракторы, экскаваторы, которые расчищают русла реки, вывозят грунт и камни, формируют защитные насыпи", - говорится в сообщении.

© МЧС КрымаПодтопление на ЮБК
Подтопление на ЮБК
© МЧС Крыма
Подтопление на ЮБК
Всего на территории округа Ялта созданы пять участков, где ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели МЧС России, "Крым-СПАС" совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.

"Выложено 2677 мешков, возведено 8 временных дамб протяженностью 1192 м. Инженерной техникой осуществляется расчистка русел рек Узень-Чешме, Гува, Дерикойка и территории троллейбусного парка от наносного грунта и камней. Вывезено 895 кубометров, расчищено 50 метров русла", - проинформировали в МЧС.

Работы ведутся круглосуточно.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.
В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
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