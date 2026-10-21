ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
МЧС: из затопленного троллейбусного парка в Ялте эвакуировали технику
16:07 21.10.2026 (обновлено: 16:21 21.10.2026)
© ГУ МЧС России по Республике КрымЗатопленный троллейбусный парк в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
ЯЛТА, 21 окт - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
"С территории троллейбусного парка эвакуирована техника с использованием муниципального транспорта и транспорта спасательных служб, работает инженерная техника: погрузчики, тракторы, экскаваторы, которые расчищают русла реки, вывозят грунт и камни, формируют защитные насыпи", - говорится в сообщении.
© МЧС КрымаПодтопление на ЮБК
© МЧС Крыма
Подтопление на ЮБК
Всего на территории округа Ялта созданы пять участков, где ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели МЧС России, "Крым-СПАС" совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.
"Выложено 2677 мешков, возведено 8 временных дамб протяженностью 1192 м. Инженерной техникой осуществляется расчистка русел рек Узень-Чешме, Гува, Дерикойка и территории троллейбусного парка от наносного грунта и камней. Вывезено 895 кубометров, расчищено 50 метров русла", - проинформировали в МЧС.
Работы ведутся круглосуточно.
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