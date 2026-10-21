https://crimea.ria.ru/20261021/chs-v-yalte---iz-zatoplennogo-trolleybusnogo-parka-evakuirovali-tekhniku-1160395063.html

ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику

ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику - РИА Новости Крым, 21.10.2026

ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику

Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T16:07

2026-10-21T16:07

2026-10-21T16:21

крым

новости крыма

ялта

подтопления

гу мчс рф по республике крым

происшествия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160393833_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_5f7de0680bddab4daf5075df809694fc.jpg

ЯЛТА, 21 окт - РИА Новости Крым. Спасатели МЧС России ликвидируют последствия ЧС в троллейбусном парке в Ялте, техника эвакуирована с затопленных территорий. Об этом сообщает региональный главк МЧС.Всего на территории округа Ялта созданы пять участков, где ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Спасатели МЧС России, "Крым-СПАС" совместно с сотрудниками администрации продолжают возводить дамбы из бетонных плит и мешков с песком, укрепляют береговую линию рек.Работы ведутся круглосуточно.Сильные ливни обрушились на Крым 17-20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы.В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261020/yalta-pod-vodoy-v-regione-vypalo-shest-mesyachnykh-norm-osadkov-1160370954.html

крым

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ялта, подтопления, гу мчс рф по республике крым, происшествия