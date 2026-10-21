https://crimea.ria.ru/20261021/chleny-terroristicheskiy-yacheyki-iz-kryma-prigovoreny-k-dlitelnym-srokam-1160381793.html

Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам

Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам

Южный военный окружной суд приговорил к длительным срокам заключения функционеров крымской ячейки международной террористической организации, которая запрещена... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T11:07

2026-10-21T11:07

2026-10-21T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Южный военный окружной суд приговорил к длительным срокам заключения функционеров крымской ячейки международной террористической организации, которая запрещена в России с 2003 года. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Шестерых крымчан задержали сотрудники регионального УФСБ России в августе 2023 года.Двое организаторов ячейки вели пропагандистскую работу среди населения Бахчисарайского района, склоняя местных жителей к участию в деятельности террористической организации, проводили конспиративные собрания и обучали мерам конспирации, вербовали в свои ряды крымских мусульман.По местам жительства членов террористической организации изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности."Следственным отделом УФСБ в отношении двух организаторов были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 УК РФ, в отношении остальных членов ячейки - по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении УФСБ.Южный военный окружной суд города Ростов-на-Дону, признал подсудимых виновными и назначил от 15 до 19 лет в колонии строгого режима. Первые 4 года отбывать наказание они будут в тюрьме.Ранее Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.* запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, новости, южный окружной военный суд, терроризм, антитеррор, видео, видео