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Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам
Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам
Южный военный окружной суд приговорил к длительным срокам заключения функционеров крымской ячейки международной террористической организации, которая запрещена... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T11:07
2026-10-21T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Южный военный окружной суд приговорил к длительным срокам заключения функционеров крымской ячейки международной террористической организации, которая запрещена в России с 2003 года. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.Шестерых крымчан задержали сотрудники регионального УФСБ России в августе 2023 года.Двое организаторов ячейки вели пропагандистскую работу среди населения Бахчисарайского района, склоняя местных жителей к участию в деятельности террористической организации, проводили конспиративные собрания и обучали мерам конспирации, вербовали в свои ряды крымских мусульман.По местам жительства членов террористической организации изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности."Следственным отделом УФСБ в отношении двух организаторов были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 УК РФ, в отношении остальных членов ячейки - по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении УФСБ.Южный военный окружной суд города Ростов-на-Дону, признал подсудимых виновными и назначил от 15 до 19 лет в колонии строгого режима. Первые 4 года отбывать наказание они будут в тюрьме.Ранее Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.* запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала попытку теракта на военном аэродроме "Балтимор" в ВоронежеКиев завербовал жителя Забайкалья для поджога отделения партии на выборахРоссиянин готовил теракт против работников военного предприятия в Тамбов
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96
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353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), приговор, новости, южный окружной военный суд, терроризм, антитеррор, видео, видео
Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам

Крымские функционеры террористической организации получили от 15 до 19 лет

11:07 21.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Южный военный окружной суд приговорил к длительным срокам заключения функционеров крымской ячейки международной террористической организации, которая запрещена в России с 2003 года. Об этом сообщили в УФСБ по Крыму и Севастополю.
Шестерых крымчан задержали сотрудники регионального УФСБ России в августе 2023 года.
"Установлено, что функционеры террористической структуры вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - говорится в сообщении.
Двое организаторов ячейки вели пропагандистскую работу среди населения Бахчисарайского района, склоняя местных жителей к участию в деятельности террористической организации, проводили конспиративные собрания и обучали мерам конспирации, вербовали в свои ряды крымских мусульман.
По местам жительства членов террористической организации изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности.
"Следственным отделом УФСБ в отношении двух организаторов были возбуждены и расследованы уголовные дела по части 1 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 УК РФ, в отношении остальных членов ячейки - по части 2 статьи 205.5, части 1 статьи 30 - статьи 278 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении УФСБ.
Южный военный окружной суд города Ростов-на-Дону, признал подсудимых виновными и назначил от 15 до 19 лет в колонии строгого режима. Первые 4 года отбывать наказание они будут в тюрьме.
Ранее Верховный суд России признал "Общину последователей Батал-Хаджи Белхороева – баталхаджинцев"* террористической организацией и запретил ее деятельность на территории РФ.
* запрещенная в России террористическая организация
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПриговорНовостиЮжный окружной военный судТерроризмАнтитеррорВидео
 
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