https://crimea.ria.ru/20261021/bolgariya-otkazalas-vydelit-ukraine-dengi-na-letalnoe-oruzhie-1160399187.html

Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие

Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие

Правительство Болгарии отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T17:55

2026-10-21T17:55

2026-10-21T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Правительство Болгарии отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины, пишет РИА Новости.В среду Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для Украины, при этом не блокируя соответствующие решения ЕС.Согласно заявлению, Болгария будет настаивать на том, чтобы ее средства в приоритетном порядке использовались в районах Украины, в которых проживает болгарское национальное меньшинство.Европейский фонд мира финансируется за счет обязательных взносов государств ЕС. Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИМИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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