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Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
Правительство Болгарии отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:55
2026-10-21T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Правительство Болгарии отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины, пишет РИА Новости.В среду Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для Украины, при этом не блокируя соответствующие решения ЕС.Согласно заявлению, Болгария будет настаивать на том, чтобы ее средства в приоритетном порядке использовались в районах Украины, в которых проживает болгарское национальное меньшинство.Европейский фонд мира финансируется за счет обязательных взносов государств ЕС. Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европу шокировал запрос Зеленского на 70 миллиардов евро – СМИМИД России заявил протест Британии из-за поставок оружия КиевуМалая Антанта 21 века: зачем ЕС понадобилась оборонная стратегия – мнение
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болгария, новости, украина, в мире
Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие

Болгария отказалась финансировать закупки летального оружия для Украины

17:55 21.10.2026
 
© © Fotolia/ Kristina AfanasyevaФлаг Болгарии. Архивное фото
Флаг Болгарии. Архивное фото
© © Fotolia/ Kristina Afanasyeva
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Правительство Болгарии отказалось оплачивать в рамках Европейского фонда мира летальное оружие для Украины, пишет РИА Новости.
В среду Совет министров Болгарии одобрил позицию о конструктивном воздержании от финансирования закупок нового летального оружия для Украины, при этом не блокируя соответствующие решения ЕС.
"Сосредоточение на невоенной помощи посылает международному сообществу четкий сигнал о том, что Болгария отвергает логику бесконечного военного противостояния", - говорится в правительственном коммюнике, которое цитирует Болгарское национальное радио (БНР).
Согласно заявлению, Болгария будет настаивать на том, чтобы ее средства в приоритетном порядке использовались в районах Украины, в которых проживает болгарское национальное меньшинство.
Европейский фонд мира финансируется за счет обязательных взносов государств ЕС.
Ранее страны ЕС согласовали условия предоставления Украине 6,6 миллиарда евро из средств Европейского фонда мира, в том числе на финансирование закупок военного оборудования.
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