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Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама
Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама
Россия должна расширять ассортимент и увеличивать долю отечественного вина на полках магазинов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:20
2026-10-21T17:20
2026-10-21T17:20
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дмитрий патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия должна расширять ассортимент и увеличивать долю отечественного вина на полках магазинов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума.Вице-премьер отметил, что российское виноделие стремительно преобразилось за последние несколько лет, а дальнейший рост отрасли связан с продвижением. Одной из значимых точек роста отрасли Патрушев назвал развитие винного туризма. Ранее в законодательство были внесены изменения, которые позволяют строить на сельхозугодьях винодельни, рестораны и гостиницы. Это должно придать новый импульс популяризации винного туризма, считает он.Что касается структуры потребления, то сейчас уже 60% тихих вин и более 70% игристых приходится на собственную продукцию. Патрушев обратил внимание на необходимость расширения ассортимента, увеличения доли отечественного вина на полках магазинов.Ранее вице-премьер заявил, что Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет.Пятый Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября, его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. РИА Новости - информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделыКурс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отраслиВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда
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россия, новости, виноделие, дмитрий патрушев, геленджик
Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама
Доля отечественного вина в магазинах должна увеличится – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия должна расширять ассортимент и увеличивать долю отечественного вина на полках магазинов. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума.
"Мы шаг за шагом строим современную технологичную отрасль со своими принципами, со своим сильным продуктом. Теперь наше вино – это гарантия качественного товара, история, уважение к традициям и вместе с тем – интересные решения и инновации. И безусловно, это огромный профессионализм специалистов", – цитирует Патрушева правительство России в своем канале в МАКС.
Вице-премьер отметил, что российское виноделие стремительно преобразилось за последние несколько лет, а дальнейший рост отрасли связан с продвижением. Одной из значимых точек роста отрасли Патрушев назвал развитие винного туризма. Ранее в законодательство были внесены изменения, которые позволяют строить на сельхозугодьях винодельни, рестораны и гостиницы. Это должно придать новый импульс популяризации винного туризма, считает он.
Что касается структуры потребления, то сейчас уже 60% тихих вин и более 70% игристых приходится на собственную продукцию. Патрушев обратил внимание на необходимость расширения ассортимента, увеличения доли отечественного вина на полках магазинов.
Ранее вице-премьер заявил, что Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников
до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет.
Пятый Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября, его главной площадкой впервые стал винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. РИА Новости - информационный партнер форума.
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