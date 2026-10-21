https://crimea.ria.ru/20261021/bolee-150-ulits-feodosii-na-den-ostanutsya-bez-vody-1160379182.html

Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды

Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды

В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T09:45

2026-10-21T09:45

2026-10-21T09:45

крым

новости крыма

феодосия

отключение воды в крыму

администрация феодосии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.Так, воды не будет в селе Солнечное и в Феодосии по улицам: Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, переулок Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, переулок Школьный, 2-Полевая, Крымская, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харьковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская и другим.Полный перечень отключенных улиц и переулков опубликован в соцсетях феодосийской горадминистрации.Ранее сообщалось, что воды также не будет в Джанкое по улицам Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанцииРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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