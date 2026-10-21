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Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды
В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T09:45
2026-10-21T09:45
2026-10-21T09:45
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феодосия
отключение воды в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.Так, воды не будет в селе Солнечное и в Феодосии по улицам: Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, переулок Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, переулок Школьный, 2-Полевая, Крымская, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харьковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская и другим.Полный перечень отключенных улиц и переулков опубликован в соцсетях феодосийской горадминистрации.Ранее сообщалось, что воды также не будет в Джанкое по улицам Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанцииРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
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крым, новости крыма, феодосия, отключение воды в крыму, администрация феодосии
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды
Более 150 улиц Феодосии 21 октября останутся без воды из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.
"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии по улице Володарского 21 октября ориентировочно до 17:00 будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
Так, воды не будет в селе Солнечное и в Феодосии по улицам: Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, переулок Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, переулок Школьный, 2-Полевая, Крымская, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харьковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская и другим.
Полный перечень отключенных улиц и переулков опубликован в соцсетях феодосийской горадминистрации.
Ранее сообщалось, что воды также не будет
в Джанкое по улицам Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева.
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