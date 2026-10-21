Рейтинг@Mail.ru
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/bolee-150-ulits-feodosii-na-den-ostanutsya-bez-vody-1160379182.html
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды
В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T09:45
2026-10-21T09:45
крым
новости крыма
феодосия
отключение воды в крыму
администрация феодосии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_6b6a68787d1bbc5ac075847db4cae296.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.Так, воды не будет в селе Солнечное и в Феодосии по улицам: Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, переулок Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, переулок Школьный, 2-Полевая, Крымская, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харьковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская и другим.Полный перечень отключенных улиц и переулков опубликован в соцсетях феодосийской горадминистрации.Ранее сообщалось, что воды также не будет в Джанкое по улицам Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанцииРемонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/04/1156601734_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_66f0cc6bc2a93743f4997298a8cb7b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, феодосия, отключение воды в крыму, администрация феодосии
Более 150 улиц Феодосии на день останутся без воды

Более 150 улиц Феодосии 21 октября останутся без воды из-за ремонта

09:45 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллектаОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В среду более 150 улиц Феодосии, а также пригородное село Солнечное останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в городской администрации.

"В связи с проведением ремонтных работ по устранению аварии по улице Володарского 21 октября ориентировочно до 17:00 будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.

Так, воды не будет в селе Солнечное и в Феодосии по улицам: Габрусева, Симферопольское шоссе, Анюнаса, Волынкина, Луговая, Маршала Еременко, 3-Заводской, переулок Луговой, Дорожная, Дорожный проезд, переулок Школьный, 2-Полевая, Крымская, Володарского, Грина, Ялтинская, Ленинградская, Краснодарская, Западная, Харьковская, Киевская, Челнокова, Щебетовская и другим.
Полный перечень отключенных улиц и переулков опубликован в соцсетях феодосийской горадминистрации.
Ранее сообщалось, что воды также не будет в Джанкое по улицам Киевская (частично), Некрасова, Орджоникидзе и Куйбышева.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Капремонт магистрального водовода на западе Крыма выполнен на 90%
Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в Крыму
 
КрымНовости КрымаФеодосияОтключение воды в КрымуАдминистрация Феодосии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
13:21В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
13:17В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов
13:06Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% - Путин
12:54Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
12:45Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма
12:38Потоп на ЮБК: как идет работа по ликвидации последствий
12:22Первый танкер с российским дизтопливом отправится в США в четверг
12:20ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье
12:13Два района Крыма частично обесточены
12:03Путин начал встречу с Уиткоффом в Петербурге
11:48Балаклавской бухте возвращают былое величие - Развожаев
11:33В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
11:20На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
11:07Члены террористический ячейки из Крыма приговорены к длительным срокам
10:56Маршруты нацпарка "Крымский" открыты для посещения
10:45В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате
10:27Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль
10:20ФСБ задержала немца-дезертира из ВСУ
10:10Путин примет Уиткоффа в среду в Константиновском дворце Петербурга
Лента новостейМолния