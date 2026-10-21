Балаклавской бухте возвращают былое величие - Развожаев
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжаются работы по сохранению исторических зданий на берегу Балаклавской бухты, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
"Эту миссию взял на себя частный инвестор. Объем работ колоссальный: степень износа некоторых конструкций доходила до 80%. Но и задача достойная — вернуть месту былое величие", - написал Развожаев.
Он рассказал, что на фасаде кинотеатра "Родина" воссоздают скульптуры граций, которые стояли в нишах у главного входа и были утрачены еще в прошлом веке. Скульптуры высотой 177 сантиметров выполнят из искусственного мрамора.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
Параллельно идут работы по сохранению здания. Специалисты завершили переборку аварийных стен входной группы и реставрацию колоннады. Зимой приступят к работам в кинозале и укреплению стены между детским садом и летним кинотеатром.
На "Даче врача Педькова" и "Даче Щербина" укрепляют стены. На зиму запланировано усиление стен изнутри. Параллельно прокладывают наружные инженерные сети. Дальше будут усиливать фундаменты и перебирать подпорные стены.
В "Балаклавском доме князя Юсупова" удалили неустойчивые элементы, укрепили конструкции перекрытий и ослабленные оконные проемы, а для стабилизации здание охватили металлическим поясом. Реставрация начнется в ноябре.
"Работы разные по содержанию и этапам, но задача одна — сохранить исторические здания на берегу Балаклавской бухты как часть архитектурного кода и сделать их доступными для жителей и туристов", - отметил губернатор.
Он добавил, что в начале 1900-х здесь сдавали комнаты "с полным пансионом", встречали гостей, показывали кино. Так будет и после завершения восстановительных работ.
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
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В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
2 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
3 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
4 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
© Михаил Развожаев в МАКСВ Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
5 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
1 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
2 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
3 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
4 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
5 из 5
В Балаклаве продолжаются работы по сохранению объектов культурного наследия
© Михаил Развожаев в МАКС
В конце мая Михаил Развожаев сообщал, что в Балаклаве начали реставрировать два исторических дома – дачу врача Педькова и дачу Щербина.
Ранее в Севастополе проводились общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". Планируется построить гостиницы, общественно-деловые зоны, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. Проект нового курорта будет реализован в четыре этапа.
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