https://crimea.ria.ru/20261021/ataka-na-lugansk-pod-zavalami-zdaniya-telefonnoy-kompanii-naydeny-tela--pogibshikh-1160395282.html
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:05
2026-10-21T17:05
2026-10-21T16:57
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_39d35799e21215b0ea3798edb1268f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, во время удара в здании находилась дежурная смена, часть специалистов успела выйти. Сейчас на месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Они обнаружили тела двух инженеров. Под завалами могут еще находиться люди.Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", погиб работник предприятия. На участке дороги Кировск - Фрунзе украинские боевики атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин.Также стало известно об еще одном пострадавшем при атаке ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов". К врачам обратилась женщина - пассажирка автобуса. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской областиВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159675905_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_712bf040c6eab85597feb88f3e4ab6ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
В Луганске при украинской атаке на телефонную компанию погибли два инженера