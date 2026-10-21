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Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:05
2026-10-21T16:57
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, во время удара в здании находилась дежурная смена, часть специалистов успела выйти. Сейчас на месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Они обнаружили тела двух инженеров. Под завалами могут еще находиться люди.Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", погиб работник предприятия. На участке дороги Кировск - Фрунзе украинские боевики атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин.Также стало известно об еще одном пострадавшем при атаке ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов". К врачам обратилась женщина - пассажирка автобуса. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской областиВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости
Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших

В Луганске при украинской атаке на телефонную компанию погибли два инженера

17:05 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.
"Ночью неонацисты нанесли массированные удары по центру столицы республики. Серьезное повреждение получило здание Луганской телефонной компании", – написал он.
По информации Пасечника, во время удара в здании находилась дежурная смена, часть специалистов успела выйти. Сейчас на месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Они обнаружили тела двух инженеров. Под завалами могут еще находиться люди.
Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", погиб работник предприятия. На участке дороги Кировск - Фрунзе украинские боевики атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Также стало известно об еще одном пострадавшем при атаке ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов". К врачам обратилась женщина - пассажирка автобуса. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовости
 
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