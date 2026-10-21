https://crimea.ria.ru/20261021/ataka-na-lugansk-pod-zavalami-zdaniya-telefonnoy-kompanii-naydeny-tela--pogibshikh-1160395282.html

Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших

Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших

В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T17:05

2026-10-21T17:05

2026-10-21T16:57

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В результате удара ВСУ по Луганской телефонной компании погибли два человека. Их нашли под завалами здания. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем канале в МАКС.По информации Пасечника, во время удара в здании находилась дежурная смена, часть специалистов успела выйти. Сейчас на месте работают экстренные службы и профильные специалисты. Они обнаружили тела двух инженеров. Под завалами могут еще находиться люди.Кроме того, в Новоайдарском муниципальном округе вражеский БПЛА нанес удар по служебному автомобилю "Луганскгаз" филиала ООО "Черноморнефтегаз", погиб работник предприятия. На участке дороги Кировск - Фрунзе украинские боевики атаковали легковой автомобиль, погибли двое мужчин.Также стало известно об еще одном пострадавшем при атаке ВСУ на рейсовый автобус "Ростов-на-Дону – Стаханов". К врачам обратилась женщина - пассажирка автобуса. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погибли19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской областиВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю

луганская народная республика (лнр)

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости