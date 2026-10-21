https://crimea.ria.ru/20261021/armiya-rf-porazila-logisticheskiy-tsentr-v-rovno-1160399889.html

Армия РФ поразила логистический центр в Ровно

Армия РФ поразила логистический центр в Ровно - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Армия РФ поразила логистический центр в Ровно

Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T18:48

2026-10-21T18:48

2026-10-21T18:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов для ВСУ. На переходе морем в порт Черноморск поражен сухогруз с грузом для украинской армии.Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден – его работа нарушенаМассированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал целиАрмия России нанесла восемь мощных ударов по Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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