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Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T18:48
2026-10-21T18:48
2026-10-21T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов для ВСУ. На переходе морем в порт Черноморск поражен сухогруз с грузом для украинской армии.Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден – его работа нарушенаМассированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал целиАрмия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
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новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, сухогруз
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
ВС РФ поразили логистический центр в Ровно и судно с военным грузом под Одессой