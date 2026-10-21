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Армия РФ поразила логистический центр в Ровно - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T18:48
2026-10-21T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов для ВСУ. На переходе морем в порт Черноморск поражен сухогруз с грузом для украинской армии.Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупнейший на Украине дата-центр поврежден – его работа нарушенаМассированные удары по Украине продолжатся: Герасимов назвал целиАрмия России нанесла восемь мощных ударов по Украине
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РИА Новости Крым
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новости, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, удары по украине, сухогруз
Армия РФ поразила логистический центр в Ровно

ВС РФ поразили логистический центр в Ровно и судно с военным грузом под Одессой

18:48 21.10.2026
 
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Армия России поразила используемый для хранения грузов ВСУ логистический центр "Эпицентр-К" в Ровно и судно с военным грузом, следующее в порт под Одессой. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – сказано в сообщении.
В результате удара поражен логистический центр "Эпицентр-К" в городе Ровно, используемый для хранения и распределения грузов для ВСУ. На переходе морем в порт Черноморск поражен сухогруз с грузом для украинской армии.
Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ, сообщали утром в среду в Минобороны РФ.
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