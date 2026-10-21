Строитель, барин, царь: 81 год Никите Михалкову
Никите Михалкову - 81 год
© Фото: globalmsk.ruКадр из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих"
© Фото: globalmsk.ru
Говорят, у архивариуса российского Фонда культуры хранится - чуть ли не на стене кабинета висит - генеалогическое древо рода Михалковых. Там на ветках встречаются и Гоголь, и Пушкин, и даже цари. Может, привирают, конечно.
Младший сын известнейшего советского детского писателя, соавтора Гимна СССР, лауреата Сталинских премий и Госпремии, политика и общественного деятеля Сергея Михалкова был по меркам того времени очень поздним ребенком: Наталья Кончаловская родила Никиту в 45 лет - 21 октября 1945 года.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Никита Михалков во время торжественного запуска тематического поезда, посвященного поэту и писателю Сергею Михалкову, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
Режиссер Никита Михалков во время торжественного запуска тематического поезда, посвященного поэту и писателю Сергею Михалкову, в электродепо "Красная Пресня" Московского метрополитена
В детстве мальчик серьезно занимался фортепиано - даже учился в знаменитой ЦМШ при консерватории. Ходил в театральную студию, воспитание и образование получал благородное и высококачественное.
© РИА Новости . Пашвыкин / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова "Я шагаю по Москве", 1972 г. Слева направо: Володя Ермаков - артист Алексей Локтев, Коля - Никита Михалков, Алена - Галина Польских
Кадр из кинофильма Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова "Я шагаю по Москве", 1972 г. Слева направо: Володя Ермаков - артист Алексей Локтев, Коля - Никита Михалков, Алена - Галина Польских
В 18 лет поступил в Щукинское театральное училище и снялся у Георгия Данелии в фильме "Я шагаю по Москве". После этого проснулся, как говорится, знаменитым.
Кстати
Со съемками "Я шагаю по Москве" связана забавная и поучительная история - Георгий Данелия описывал ее в книге "Безбилетный пассажир". Никита играл, как все помнят, юного метростроевца. Ему, как начинающему актеру (да в общем, и не актеру пока, потому что он только начал получать профессию), полагалась зарплата восемь рублей в день. И вот съемки начались, а Михалков-младший сниматься отказался. Потребовал, чтобы ему платили 25 рублей в день - как Галине Польских, которая уже была довольно известна. Данелия на шантаж не поддался и дал понять, что готов заменить "незаменимого". Никита отступил и продолжил сниматься. И спел свою знаменитую песню. А с Данелией они остались в очень хороших отношениях.
© Фото: kinobank.orgКадр из фильма "Жестокий романс"
© Фото: kinobank.org
Кадр из фильма "Жестокий романс"
В "Жестоком романсе" он как будто и не играет. Паратов у Островского в "Бесприданнице" не был таким, каким он получился у Михалкова. Обаятельный барин, он не ходит, он ступает по земле. Холеный, вальяжный, снисходящий до цыган и матросов. Душа общества. С Ларисой нежен, влюблен, бережен. Она поет - он как будто дышит с ее голосом в такт.
© Фото: kinobank.orgКадр из фильма "Жестокий романс"
© Фото: kinobank.org
Кадр из фильма "Жестокий романс"
А потом ему становится можно все. Фантастически меняется язык тела. Он подходит поцеловать руку ближе, ближе... ближе, чем позволяют любые приличия того времени. Наклоняется к плечу, очень близко. Говорит тихо. Лариса плавится, теряет волю. Так работает звериный михалковский магнетизм.
© РИА Новости Крым . СкриншотКадр из фильма "Жестокий романс"
© РИА Новости Крым . Скриншот
Кадр из фильма "Жестокий романс"
И, конечно, убивает ее не Карандышев, а Паратов.
У комдива Котова тоже есть этот магнетизм, не поддающийся рациональному объяснению. Эти небрежные михалковские интонации, естественность пластики. В сценах с дочерью Надей - нежность и трепет, которые не сыграть.
© Фото: kinobank.orgКадр из фильма "Утомленные солнцем"
© Фото: kinobank.org
Кадр из фильма "Утомленные солнцем"
И, наконец, царь. Первый кадр, который вспоминается в этой связи, это император в "Сибирском цирюльнике". Тут тоже, в общем, нет игры. Это и правда царь-батюшка (вспомним фамильное древо).
© Фото: kinopoisk.ruКадр из фильма "Сибирский цирюльник"
© Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Сибирский цирюльник"
В одном из интервью Никита Сергеевич рассказал о славе - вот так:
"Понимаете, есть люди, которые строят дом, чтобы в нем жить, а есть люди, которые строят дом, чтобы его показывать... Да, была эта жажда публичности… Помните, у Пушкина: "Желал ли славы я?" Да, да, конечно, желал. Но приходит какой-то момент, и ты понимаешь, что нет, не пресытился. Просто тебе было это нужно 30 лет назад. Как я мечтал в детстве о том, что стал Героем Советского Союза, приехал на коне со звездой, в папахе и в бурке в школу к учительнице математики. Чтобы показать: "Ты меня мучила своей математикой, вот, смотри на меня!" Вот такие детские желания, конечно, были. А сейчас как-то все иначе."
© РИА Новости . Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанкРежиссер Никита Михалков на съемках художественного фильма "Очи Черные" по мотивам произведений Антона Чехова
Режиссер Никита Михалков на съемках художественного фильма "Очи Черные" по мотивам произведений Антона Чехова
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