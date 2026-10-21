https://crimea.ria.ru/20261021/Stroitel-barin-tsar-tri-chetverti-veka-aktera-Nikity-Mikhalkova-1118848975.html

Строитель, барин, царь: 81 год Никите Михалкову

Строитель, барин, царь: 81 год Никите Михалкову - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Строитель, барин, царь: 81 год Никите Михалкову

Говорят, у архивариуса российского Фонда культуры хранится - чуть ли не на стене кабинета висит - генеалогическое древо рода Михалковых. Там на ветках... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T08:55

2026-10-21T08:55

2026-10-21T08:55

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Говорят, у архивариуса российского Фонда культуры хранится - чуть ли не на стене кабинета висит - генеалогическое древо рода Михалковых. Там на ветках встречаются и Гоголь, и Пушкин, и даже цари. Может, привирают, конечно. Младший сын известнейшего советского детского писателя, соавтора Гимна СССР, лауреата Сталинских премий и Госпремии, политика и общественного деятеля Сергея Михалкова был по меркам того времени очень поздним ребенком: Наталья Кончаловская родила Никиту в 45 лет - 21 октября 1945 года.В детстве мальчик серьезно занимался фортепиано - даже учился в знаменитой ЦМШ при консерватории. Ходил в театральную студию, воспитание и образование получал благородное и высококачественное. В 18 лет поступил в Щукинское театральное училище и снялся у Георгия Данелии в фильме "Я шагаю по Москве". После этого проснулся, как говорится, знаменитым.КстатиСо съемками "Я шагаю по Москве" связана забавная и поучительная история - Георгий Данелия описывал ее в книге "Безбилетный пассажир". Никита играл, как все помнят, юного метростроевца. Ему, как начинающему актеру (да в общем, и не актеру пока, потому что он только начал получать профессию), полагалась зарплата восемь рублей в день. И вот съемки начались, а Михалков-младший сниматься отказался. Потребовал, чтобы ему платили 25 рублей в день - как Галине Польских, которая уже была довольно известна. Данелия на шантаж не поддался и дал понять, что готов заменить "незаменимого". Никита отступил и продолжил сниматься. И спел свою знаменитую песню. А с Данелией они остались в очень хороших отношениях. В "Жестоком романсе" он как будто и не играет. Паратов у Островского в "Бесприданнице" не был таким, каким он получился у Михалкова. Обаятельный барин, он не ходит, он ступает по земле. Холеный, вальяжный, снисходящий до цыган и матросов. Душа общества. С Ларисой нежен, влюблен, бережен. Она поет - он как будто дышит с ее голосом в такт.А потом ему становится можно все. Фантастически меняется язык тела. Он подходит поцеловать руку ближе, ближе... ближе, чем позволяют любые приличия того времени. Наклоняется к плечу, очень близко. Говорит тихо. Лариса плавится, теряет волю. Так работает звериный михалковский магнетизм.И, конечно, убивает ее не Карандышев, а Паратов. У комдива Котова тоже есть этот магнетизм, не поддающийся рациональному объяснению. Эти небрежные михалковские интонации, естественность пластики. В сценах с дочерью Надей - нежность и трепет, которые не сыграть.И, наконец, царь. Первый кадр, который вспоминается в этой связи, это император в "Сибирском цирюльнике". Тут тоже, в общем, нет игры. Это и правда царь-батюшка (вспомним фамильное древо). В одном из интервью Никита Сергеевич рассказал о славе - вот так:"Понимаете, есть люди, которые строят дом, чтобы в нем жить, а есть люди, которые строят дом, чтобы его показывать... Да, была эта жажда публичности… Помните, у Пушкина: "Желал ли славы я?" Да, да, конечно, желал. Но приходит какой-то момент, и ты понимаешь, что нет, не пресытился. Просто тебе было это нужно 30 лет назад. Как я мечтал в детстве о том, что стал Героем Советского Союза, приехал на коне со звездой, в папахе и в бурке в школу к учительнице математики. Чтобы показать: "Ты меня мучила своей математикой, вот, смотри на меня!" Вот такие детские желания, конечно, были. А сейчас как-то все иначе."Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Созданная Богом" и кино: несгибаемой Брижит Бардо - 86"Негритянский остров" Крым: где Говорухин снимал кино по Агате Кристи"Беги, дядь Мить": деревенский пьяница и грустный Бендер Сергей Юрский

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культура, новости, звезды и судьбы, никита михалков, общество, юбилей, россия, кино