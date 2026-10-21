https://crimea.ria.ru/20261021/19-letniy-yunosha-pogib-posle-udara-drona-po-mashine-v-bryanskoy-oblasti-1160379825.html

19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области

19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026

19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Брянской области, в результате погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T10:01

2026-10-21T10:01

2026-10-21T10:01

брянская область

атаки всу

новости

борис ковальчук

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Брянской области, в результате погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения. Им оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение, добавил Ковальчук.Накануне боевики ВСУ ударили по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницы.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю от ударов ВСУ по регионам России 22 мирных жителя погибли и 211 пострадалиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимацииВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погиблиАтака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали

брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атаки всу, новости, борис ковальчук, происшествия