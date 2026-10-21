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19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области
19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026
19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области
Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Брянской области, в результате погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:01
2026-10-21T10:01
брянская область
атаки всу
новости
борис ковальчук
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Брянской области, в результате погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения. Им оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение, добавил Ковальчук.Накануне боевики ВСУ ударили по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницы.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю от ударов ВСУ по регионам России 22 мирных жителя погибли и 211 пострадалиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимацииВСУ ударили по ритуальному кортежу в ЛНР – три человека погиблиАтака ВСУ на Петербург: один человек погиб и пятеро пострадали
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, атаки всу, новости, борис ковальчук, происшествия
19-летний юноша погиб после удара дрона по машине в Брянской области

В Брянской области 19-летний юноша погиб при атаке ВСУ на гражданский автомобиль

10:01 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданскую машину в Брянской области, в результате погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
"В результате произошедшей в поселке Климово варварской атаки дрона-камикадзе по гражданской машине от полученных травм скончался пассажир автомобиля, 19-летний местный житель", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС
Двое других находившихся в автомашине 21-летних мужчин получили осколочные ранения. Им оказана неотложная медицинская помощь и назначено лечение, добавил Ковальчук.
Накануне боевики ВСУ ударили по рейсовому автобусу "Ростов-на-Дону – Стаханов" в Луганской Народной Республике. В результате атаки пострадали четыре человека, их оперативно доставили в больницы.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за прошедшую неделю от ударов ВСУ по регионам России 22 мирных жителя погибли и 211 пострадали
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Брянская областьАтаки ВСУНовостиБорис КовальчукПроисшествия
 
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