https://crimea.ria.ru/20261020/zhiteli-sevastopolya-budut-oplachivat-kommunalku-po-odnoy-kvitantsii-1160363552.html

Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции

Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции

Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ — "Мои платежи". Теперь все основные услуги собраны в одной квитанции. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T15:07

2026-10-20T15:07

2026-10-20T15:07

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

жкх крыма и севастополя

жкх

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee2a93247aa1b31b64aee58b226cdf3d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ — "Мои платежи". Теперь все основные услуги собраны в одной квитанции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.Он отметил, что жителям не нужно перезаключать договоры и заново регистрироваться. Платежи, внесенные раньше, никуда не денутся: данные о начислениях и оплате уже переданы в "Мои платежи".По словам Развожаева, теперь гражданам приходит одна квитанция за основные коммунальные услуги. В ней собраны начисления управляющих компаний, капремонт, вывоз мусора, отопление, газ, вода и радиовещание. Все основные суммы видны в одном документе.Вместе с тем, привычные способы оплаты также сохраняются. Можно оплачивать через приложения и отделения банков, наличными или картой в кассах, через личный кабинет на сайте расчетного центра."Все платежи, которые раньше принимали "Цифровые инновации", сохраняются. Деньги перечисляются ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям в полном объеме. Повторно платить уже внесенные суммы не нужно", - рассказал губернатор.За консультацией абоненты могут обратиться по адресу: улица Токарева, 11. Также работают кассы по улицам Токарева, 11; Новикова, 4; Дмитрия Ульянова, 16; Героев Бреста, 45 и площадь Генерала Захарова, 3. Скоро откроются дополнительные расчетно-кассовые центры в центре города и на проспекте Генерала Острякова. В "Моих платежах" оплата производится без комиссии.Ранее сообщалось, что субсидия на оплату коммунальных услуг положена гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабженияВ Севастополе вывезли 90% скопившегося мусораВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, жкх крыма и севастополя, жкх