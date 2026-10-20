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Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции
Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ — "Мои платежи". Теперь все основные услуги собраны в одной квитанции. Об этом сообщил губернатор Севастополя... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T15:07
2026-10-20T15:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ — "Мои платежи". Теперь все основные услуги собраны в одной квитанции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.Он отметил, что жителям не нужно перезаключать договоры и заново регистрироваться. Платежи, внесенные раньше, никуда не денутся: данные о начислениях и оплате уже переданы в "Мои платежи".По словам Развожаева, теперь гражданам приходит одна квитанция за основные коммунальные услуги. В ней собраны начисления управляющих компаний, капремонт, вывоз мусора, отопление, газ, вода и радиовещание. Все основные суммы видны в одном документе.Вместе с тем, привычные способы оплаты также сохраняются. Можно оплачивать через приложения и отделения банков, наличными или картой в кассах, через личный кабинет на сайте расчетного центра."Все платежи, которые раньше принимали "Цифровые инновации", сохраняются. Деньги перечисляются ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям в полном объеме. Повторно платить уже внесенные суммы не нужно", - рассказал губернатор.За консультацией абоненты могут обратиться по адресу: улица Токарева, 11. Также работают кассы по улицам Токарева, 11; Новикова, 4; Дмитрия Ульянова, 16; Героев Бреста, 45 и площадь Генерала Захарова, 3. Скоро откроются дополнительные расчетно-кассовые центры в центре города и на проспекте Генерала Острякова. В "Моих платежах" оплата производится без комиссии.Ранее сообщалось, что субсидия на оплату коммунальных услуг положена гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя обесточена: в городе ввели режим ограничения электроснабженияВ Севастополе вывезли 90% скопившегося мусораВ Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение
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Жители Севастополя будут оплачивать коммуналку по одной квитанции

Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ

15:07 20.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Севастополь перешел на новую систему оплаты ЖКХ — "Мои платежи". Теперь все основные услуги собраны в одной квитанции. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.
"Мои платежи" — государственная компания, учрежденная Правительством Севастополя, которая заменила "Цифровые инновации", - пояснил губернатор.
Он отметил, что жителям не нужно перезаключать договоры и заново регистрироваться. Платежи, внесенные раньше, никуда не денутся: данные о начислениях и оплате уже переданы в "Мои платежи".
По словам Развожаева, теперь гражданам приходит одна квитанция за основные коммунальные услуги. В ней собраны начисления управляющих компаний, капремонт, вывоз мусора, отопление, газ, вода и радиовещание. Все основные суммы видны в одном документе.
Вместе с тем, привычные способы оплаты также сохраняются. Можно оплачивать через приложения и отделения банков, наличными или картой в кассах, через личный кабинет на сайте расчетного центра.
"Все платежи, которые раньше принимали "Цифровые инновации", сохраняются. Деньги перечисляются ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям в полном объеме. Повторно платить уже внесенные суммы не нужно", - рассказал губернатор.
За консультацией абоненты могут обратиться по адресу: улица Токарева, 11. Также работают кассы по улицам Токарева, 11; Новикова, 4; Дмитрия Ульянова, 16; Героев Бреста, 45 и площадь Генерала Захарова, 3. Скоро откроются дополнительные расчетно-кассовые центры в центре города и на проспекте Генерала Острякова. В "Моих платежах" оплата производится без комиссии.
Ранее сообщалось, что субсидия на оплату коммунальных услуг положена гражданам, чьи расходы на ЖКУ превышают установленную в регионе максимально допустимую долю дохода семьи.
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