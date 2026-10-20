https://crimea.ria.ru/20261020/zapad-bolshe-ne-budet-zakazyvat-muzyku---lavrov-1160373094.html

Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров

Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров

Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", поскольку он пускается во все тяжкие и идет на беспрецедентные авантюры. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:50

2026-10-20T18:50

2026-10-20T18:50

сергей лавров

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

коллективный запад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", поскольку он пускается во все тяжкие и идет на беспрецедентные авантюры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, пишет РИА Новости.Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Россия продвигает равноправный диалог и баланс интересов в мировой политике.По его словам, все они "едины в том, чтобы максимизировать выгоды от совместного развития".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеГлава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и МосквыПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, коллективный запад, новости