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Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров
Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров
Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", поскольку он пускается во все тяжкие и идет на беспрецедентные авантюры. Об этом заявил глава РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T18:50
2026-10-20T18:50
сергей лавров
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", поскольку он пускается во все тяжкие и идет на беспрецедентные авантюры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, пишет РИА Новости.Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Россия продвигает равноправный диалог и баланс интересов в мировой политике.По его словам, все они "едины в том, чтобы максимизировать выгоды от совместного развития".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная клоунада: Лавров о позиции Зеленского и ЕС по топливной сделкеГлава МИД Ирана заявил о тесном сотрудничестве Тегерана и МосквыПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
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сергей лавров, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, коллективный запад, новости
Запад больше не будет "заказывать музыку" - Лавров

Запад уже никогда не будет главным игроком на мировой арене – Лавров

18:50 20.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку", поскольку он пускается во все тяжкие и идет на беспрецедентные авантюры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу, пишет РИА Новости.
"Сейчас, когда мир развернулся в другую сторону, исторический процесс объективно делает экономику, политику и мировые финансы совершенно другими. Запад уже никогда не будет главным игроком, "заказывающим музыку". Он пускается во все тяжкие, идет на беспрецедентные авантюры", - сказал он.
Кроме того, глава МИД РФ отметил, что Россия продвигает равноправный диалог и баланс интересов в мировой политике.
"Созидательная философия, которую мы продвигаем, отличает такие объединения, как ШОС, БРИКС, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и, конечно, наше Союзное государство России и Белоруссии", — обозначил Лавров.
По его словам, все они "едины в том, чтобы максимизировать выгоды от совместного развития".
"<…> Не дружить против кого бы то ни было, а всегда выступать за равноправный диалог, честный разговор по поиску баланса интересов. Ключевое – это баланс интересов", — добавил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Россия никогда не атаковала на Украине гражданскую инфраструктуру, за исключением тех объектов, которые связаны с ВСУ и поставляют им соответствующую военную продукцию.
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Сергей ЛавровПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияКоллективный ЗападНовости
 
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