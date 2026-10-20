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За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.10.2026
За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
За минувшую ночь над 14 регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T08:39
2026-10-20T08:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над 14 регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В министерстве уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Накануне сообщалось, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф
За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников

Над регионами России в течение минувшей ночи уничтожили 136 украинских беспилотников

08:39 20.10.2026
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над 14 регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"С 20:00 мск 19 октября до 08:00 мск 20 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
Накануне сообщалось, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.
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Новости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФ
 
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