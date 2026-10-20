https://crimea.ria.ru/20261020/za-noch-nad-rossiey-sbili-136-ukrainskikh-bespilotnikov-1160344458.html

За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников

За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 20.10.2026

За ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников

За минувшую ночь над 14 регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T08:39

2026-10-20T08:39

2026-10-20T08:39

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атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. За минувшую ночь над 14 регионами России ликвидировали 136 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.В министерстве уточнили, что дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.Накануне сообщалось, что силы ПВО в течение понедельника уничтожили 13 украинских беспилотников над четырьмя регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф