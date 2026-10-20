https://crimea.ria.ru/20261020/yuzhnyy-bereg-kryma-snova-zalet-dozhdyami---obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-1160342509.html

Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение

Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение

Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T07:19

2026-10-20T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий, предупредили спасатели. В МЧС настоятельно рекомендуют:Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб под руководством руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрытПодтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий

https://crimea.ria.ru/20261019/potok-nesetsya-s-gor---v-koreize-spasateli-likvidiruyut-posledstviya-nepogody-1160327814.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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