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Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение
Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T07:19
2026-10-20T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий, предупредили спасатели. В МЧС настоятельно рекомендуют:Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб под руководством руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрытПодтопления в Кореизе - развернуты два боевых участка для ликвидации последствий
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Южный берег Крыма снова зальет дождями - объявлено экстренное предупреждение

На Южном берегу Крыма в среду ожидаются очень сильные дожди

07:19 20.10.2026 (обновлено: 07:28 20.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГора Аю-Даг со стороны Гурзуфа
Гора Аю-Даг со стороны Гурзуфа - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Очень сильные дожди продолжат заливать Южный берег Крыма во вторник, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и в первую половину дня на южном берегу Крыма и в горах сохранятся очень сильные дожди", - говорится в сообщении.
Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - аварий на объектах энергетики, ЖКХ, нарушения транспортного сообщения. Также возможны подтопления территорий, предупредили спасатели.
В МЧС настоятельно рекомендуют:
  • исключить выход в горно-лесную местность;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
  • населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел, принять меры по сохранности своего имущества;
  • туристам и любителям дикого отдыха с палаткой на период действия штормового предупреждения воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период.
Сильные ливни обрушились на Крым с ночи 19 октября. На Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи.
Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб под руководством руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Аркадия Ожигина.
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