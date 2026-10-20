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Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях
Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях
В Алуште, Ялте и ряде окрестных южнобережных поселков во вторник произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T16:16
2026-10-20T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште, Ялте и ряде окрестных южнобережных поселков во вторник произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - уточнили в компании, опубликовав извещение в канале МАКС.Как уточнила глава администрации Алушты Галина Огнева, аварийное отключение произошло в районе Оливковой рощи.Ранее во вторник в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты сообщали, что город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма частично остались без света из-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о возможных аварийных отключениях светаКрасногвардейский район частично обесточат 20 октябряКрымчан перестанут бесплатно обеспечивать сжиженным газом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Южный берег Крыма частично обесточен из-за аварии на сетях

На Южном берегу Крыма произошло аварийное отключение электроэнергии

16:16 20.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Алуште, Ялте и ряде окрестных южнобережных поселков во вторник произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
По данным энергетиков, света нет у жителей Алушты, Нижней Кутузовки, Перевального, Изобильного, а также частично в Ялте и Гурзуфе.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - уточнили в компании, опубликовав извещение в канале МАКС.
Как уточнила глава администрации Алушты Галина Огнева, аварийное отключение произошло в районе Оливковой рощи.
"Специалисты уже работают на месте, ориентировочное время устранения — в течение часа. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам информации", - призвала она в своем канале в МАКС.
Ранее во вторник в Единой дежурной диспетчерской службе Ялты сообщали, что город Алупка, а также два поселка на Южном берегу Крыма частично остались без света из-за аварии.
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