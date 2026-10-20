https://crimea.ria.ru/20261020/yaltinskiy-krokodilyarium-zataplivaet-iz-za-silnykh-livney---chto-izvestno-1160352227.html

Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно

Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно

В Ялтинский крокодиляриум зашла вода в результате сильных ливней, сотрудники учреждения уже вторые сутки откачивают воду. Об этом сообщил директор Ялтинского... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:21

2026-10-20T12:21

2026-10-20T12:21

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виктор жиленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Ялтинский крокодиляриум зашла вода в результате сильных ливней, сотрудники учреждения уже вторые сутки откачивают воду. Об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадковНепогода остановила движение морского транспорта в СевастополеПочти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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