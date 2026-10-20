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Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно
Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно - РИА Новости Крым, 20.10.2026
Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно
В Ялтинский крокодиляриум зашла вода в результате сильных ливней, сотрудники учреждения уже вторые сутки откачивают воду. Об этом сообщил директор Ялтинского... РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:21
2026-10-20T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Ялтинский крокодиляриум зашла вода в результате сильных ливней, сотрудники учреждения уже вторые сутки откачивают воду. Об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекордные 509 мм: на Ай-Петри в Крыму выпало небывалое количество осадковНепогода остановила движение морского транспорта в СевастополеПочти 300 человек устраняют последствия непогоды в Севастополе
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Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней - что известно

Ялтинский крокодиляриум затапливает из-за сильных ливней

12:21 20.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКрокодил. Архивное фото
Крокодил. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Ялтинский крокодиляриум зашла вода в результате сильных ливней, сотрудники учреждения уже вторые сутки откачивают воду. Об этом сообщил директор Ялтинского крокодиляриума Виктор Жиленко.
Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления эвакуированы две семьи. Численность группировки по ликвидации последствий паводка была увеличена до 160 человек, на месте работает межведомственный оперштаб.
"Ялтинский крокодиляриум справляется с поступлением забортной воды, и нашим питомцам сейчас ничего не угрожает. Уже двое суток работает 9 насосов и помпа, чтобы откачать воду в крокодиляриуме. Полностью избавиться от воды не получается, она постоянно прибывает, но удается поддерживать уровень не выше 50 см", - написал Жиленко в Telegram-канале "Архипелаг развлечений Крыма".
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КрымНовости КрымаЯлтаПогода в КрымуКрымская погодаВиктор Жиленко
 
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