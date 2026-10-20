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Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков

Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков - РИА Новости Крым, 20.10.2026

Ялта под водой: в регионе выпало шесть месячных норм осадков

В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. Об этом сообщила врио главы... РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T18:02

2026-10-20T18:02

2026-10-20T18:02

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происшествия

светлана шевченко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков - подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены и возводятся дамбы. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.По словам главы города, активные работы продолжаются на территории троллейбусного парка, где рано утром произошло обрушение подпорной стены и парк оказался подтоплен."На месте работают спасатели МЧС России и инженерная техника администрации, ведутся аварийно-восстановительные работы: укрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком. Инженерной техникой осуществляется расчистка русла реки и территории троллейбусного парка от наносного грунта и камней. Выше по течению реки Гува из бетонных плит возводятся дамбы", - добавила Шевченко.Кроме того, сотрудниками МЧС России совместно с администрацией Ялты проведена работа по укреплению береговой линии - выложено около 2000 мешков, вывезено 130 кубов грунта, расчищено 50 м русла. К ликвидации последствий ЧС привлечены 200 человек и свыше 35 единиц техники. Сильные ливни обрушились на Крым 17-19 октября. По состоянию на утро понедельника на Ай-Петри выпала трехмесячная норма осадков, в Ялте – почти полуторамесячная. В Кореизе на Южном берегу Крыма из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Из зоны подтопления изначально были эвакуированы две семьи в количестве пяти человек, сейчас число эвакуированных выросло до 7.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Здесь ребенок!": в затопленном Кореизе спасают людей из домов Подтопления в Кореизе: ситуацию признали природной ЧС Учан-Су разбушевался: маршрут к самому красивому водопаду Крыма закрыт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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