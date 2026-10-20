https://crimea.ria.ru/20261020/vtb-rossiyane-rasskazali-kak-polzuyutsya-tsifrovymi-rublyami-1160355138.html

ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями

ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями - РИА Новости Крым, 20.10.2026

ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями

Чаще всего россияне используют цифровой рубль для переводов, оплаты ЖКХ и налогов, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 20.10.2026

2026-10-20T12:39

2026-10-20T12:39

2026-10-20T12:39

втб

банк

цифровой рубль

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/1d/1151288298_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d5dd143399ec75cb6b6fd3aec07e3811.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Чаще всего россияне используют цифровой рубль для переводов, оплаты ЖКХ и налогов, сообщает пресс-служба ВТБ.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка.Также сообщается, что каждый пятый получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета.Ключевой причиной для открытия счета стали любопытство и желание попробовать что-то новое (42%), а также возможность открыть счет в приложении банка (36%) или совет от знакомых (21%). Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%), а каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты, сообщает ВТБ.Среди причин, которые могли бы мотивировать россиян регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (54%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна (42%), возможность пользоваться им без интернета (38%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, цифровой рубль