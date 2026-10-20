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ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями
ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями - РИА Новости Крым, 20.10.2026
ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями
Чаще всего россияне используют цифровой рубль для переводов, оплаты ЖКХ и налогов, сообщает пресс-служба ВТБ. РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T12:39
2026-10-20T12:39
втб
банк
цифровой рубль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Чаще всего россияне используют цифровой рубль для переводов, оплаты ЖКХ и налогов, сообщает пресс-служба ВТБ.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка.Также сообщается, что каждый пятый получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета.Ключевой причиной для открытия счета стали любопытство и желание попробовать что-то новое (42%), а также возможность открыть счет в приложении банка (36%) или совет от знакомых (21%). Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%), а каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты, сообщает ВТБ.Среди причин, которые могли бы мотивировать россиян регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (54%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна (42%), возможность пользоваться им без интернета (38%).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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втб, банк, цифровой рубль

ВТБ: россияне рассказали, как пользуются цифровыми рублями

12:39 20.10.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 20.10.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Чаще всего россияне используют цифровой рубль для переводов, оплаты ЖКХ и налогов, сообщает пресс-служба ВТБ.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты - в дополнение к наличной и безналичной ее формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 банках, охватывающих более 80% платежного рынка.
"В топ-3 операций с цифровым рублем вошли переводы (28%), оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%), выяснил ВТБ в ходе опроса россиян", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что каждый пятый получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета.
Ключевой причиной для открытия счета стали любопытство и желание попробовать что-то новое (42%), а также возможность открыть счет в приложении банка (36%) или совет от знакомых (21%). Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%), а каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты, сообщает ВТБ.
Среди причин, которые могли бы мотивировать россиян регулярно использовать цифровой рубль, респонденты назвали кешбэк или скидки (54%), расширение списка магазинов, где такая оплата возможна (42%), возможность пользоваться им без интернета (38%).
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ВТББанкЦифровой рубль
 
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