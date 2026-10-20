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ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2026
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
22 мирных жителя погибли и 211 пострадали в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:30
2026-10-20T20:30
2026-10-20T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 22 мирных жителя погибли и 211 пострадали в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, с начала этого года украинские боевики преднамеренно атаковали более 280 пассажирских автобусов. По его словам, число ударов по гражданским объектам на территории России сохраняется на запредельно высоком уровне и суммарно достигло свыше восьми тысяч прилетов за неделю или почти по 1200 ударов каждые сутки. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили около 8 215 боеприпасов, уточнил он.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах поврежденийВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажировПострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, россия, атаки всу, новости, происшествия, новости сво, новости
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
22 человека погибли и 211 ранены при ударах ВСУ по России за неделю - Мирошник
20:30 20.10.2026 (обновлено: 20:32 20.10.2026)