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ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2026
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ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю - РИА Новости Крым, 20.10.2026
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю
22 мирных жителя погибли и 211 пострадали в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости Крым, 20.10.2026
2026-10-20T20:30
2026-10-20T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 22 мирных жителя погибли и 211 пострадали в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По информации Мирошника, с начала этого года украинские боевики преднамеренно атаковали более 280 пассажирских автобусов. По его словам, число ударов по гражданским объектам на территории России сохраняется на запредельно высоком уровне и суммарно достигло свыше восьми тысяч прилетов за неделю или почти по 1200 ударов каждые сутки. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили около 8 215 боеприпасов, уточнил он.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Ленобласти: власти рассказали о масштабах поврежденийВСУ атаковали автобус в Краснодар в ЛНР: погиб водитель и ранены 10 пассажировПострадавший при атаке на пригород Воронежа 4-летний мальчик умер в реанимации
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родион мирошник, россия, атаки всу, новости, происшествия, новости сво, новости
ВСУ убили 22 мирных россиянина за неделю

22 человека погибли и 211 ранены при ударах ВСУ по России за неделю - Мирошник

20:30 20.10.2026 (обновлено: 20:32 20.10.2026)
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия атак ВСУ по мирным жителям
Последствия атак ВСУ по мирным жителям
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. 22 мирных жителя погибли и 211 пострадали в результате ударов ВСУ по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За неделю с 12 по 18 октября от обстрелов украинских нацистов пострадали 233 мирных жителя: ранены 211 мирных граждан, в том числе 13 несовершеннолетних; погибли 22 человека", - написал он в своем канале на платформе МАКС.

По информации Мирошника, с начала этого года украинские боевики преднамеренно атаковали более 280 пассажирских автобусов.
По его словам, число ударов по гражданским объектам на территории России сохраняется на запредельно высоком уровне и суммарно достигло свыше восьми тысяч прилетов за неделю или почти по 1200 ударов каждые сутки. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили около 8 215 боеприпасов, уточнил он.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года из-за ударов украинских боевиков пострадали 10 253 мирных жителя России.
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